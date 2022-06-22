Трех раненых из самолета Ан-30 доставили в больницу Оленька

Как сообщила ЯСИА глава Оленёкского района Лена Иванова, борт Ан-30, пропавший сегодня с радаров, найден в 17 км от предназначенного места прибытия.

«Борт нашёл вертолёт Ми-8, который совершал поиски. Все живы, сейчас экипаж самолёта находится в Оленьке. Только приземлились, будут проходить лечение», — сказала она. По предварительным данным, самолёт совершил жесткую посадку, имеет разрушения. Характер травм пострадавших уточняется.

Как сообщил источник ЯСИА знакомый с ситуацией, состояние пострадавших при жёсткой посадке Ан-30 недалеко от села Оленёк оценивается как среднетяжёлое. Всем им нужна медицинская помощь, сказал источник.

«На место авиаинцидента выехала медицинская бригада в составе анестезиолога-реаниматолога и опытного фельдшера. Пострадавших везут в центральную районную больницу Оленька, где уже идут подготовительные мероприятия», — сказал осведомлённый источник. Напомним, в 17 км от аэропорта Оленька жёсткую посадку совершил самолёт Ан-30. Ранее сообщалось, что это зондировщик Росгидромета.

Глава Якутии в 21.33 час. сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

По уточненным данным, на борту АН — 30 находились семеро человек экипажа. Четверо человек здоровы. Трое раненых уже в больнице.