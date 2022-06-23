23.06.2022
10:52
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Красота & Здоровье

Двоих пострадавших членов экипажа Ан-30 эвакуировали в Якутск

По оказанию медицинской помощи пострадавшим в авиапроисшествии Министерство здравоохранения РС(Я) сообщает. С места происшествия 7 человек были оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в центральную районную больницу с. Оленек Оленекского района, где им оказана экстренная медицинская помощь. После осмотра врачами 5 человек отпущены на амбулаторное лечение, 2 пострадавших были госпитализированы с различными травмами. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. После телемедицинских консультаций принято решение транспортировать их в г. Якутск. На данный момент  санитарный рейс привез пострадавших в г Якутск для дальнейшего диагностирования и лечения. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме.

Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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