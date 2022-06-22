Садовников опроверг информацию о принадлежности самолета Ан-30

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников об аварии, произошедшей в Оленекском районе Самолет Ан-30М выполнял коммерческий рейс в Оленекский район. Воздушное судно совершило жесткую посадку. Все члены экипажа живы. Люди эвакуированы с места аварии, которое находится в 17 км от аэродрома села Оленек. Троим пострадавшим оказывается медицинская помощь. Самолет принадлежал ООО «Регион 98», у которого были заключены договоры с Якутопторогом. При этом также имелся договор с Центральной аэрологической обсерваторией (Росгидромет) по искусственному вызыванию осадков. Информация о том, что самолет принадлежит Росгидромету, не соответствует действительности. Оборудование по искусственному вызыванию осадков Веер перед полетом было снято. тгк @YakutiaOpershtab