Самолет-зондировщик Ан-30 совершил жесткую посадку. Все живы!

В ходе поисково-спасательных работ обнаружен самолет Ан-30 в 70 км от н.п. Оленек. Предварительно самолет совершил жесткую посадку. Находившиеся на борту люди живы, трем понадобилась помощь медиков, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

Ранее тгк Авиаторщина сообщил, что сегодня, 22 июня, приблизительно в 11 утра (по мск) в аэропорту Оленёк (Якутия) не произвёл посадку самолёт Ан-30 научно-производственного предприятия «Мир», следует из донесения авиавластям. За 30 км от аэропорта пропала визуальная метка. На поиски воздушного судна вылетел вертолёт Ми-8 с аэропорта Полярный. По уточнённым данным, на борту самолёта находилось 5 человек.

Информацию повторил телеграм-канал РИА Новости, сообщив, что в МЧС подтвердили, что самолет Ан-30М, выполнявший коммерческий рейс, не приземлился в назначенное время в аэропорту Оленек в Якутии.

Затем в 19.23 час. тгк Авиаторщина сообщил, что Ан-30 разбился в Якутии при заходе на посадку, сославшись на источник в авиадиспетчерских службах.

Возбуждено уголовное дело

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления на транспорте СК России в связи с отсутствием информации о местонахождении воздушного судна Ан-30 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает тгк Восточного межрегионального управления на транспорте СК России. В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Экипаж Ан-30

Второй пропавший в Якутии самолёт оказался зондировщиком Росгидромета, вызывающим искусственные осадки для профилактики лесных пожаров в республике. Информацию ЯСИА подтвердили в МЧС региона.

Ан-30 работал в республике со 2 июня. Командир судна и руководитель испытательной бригады научно-производственного предприятия «Мир» — Михаил Сбитной.

Это уже второе ЧП с самолетом в Якутии за два дня.

Накануне, 21 июня, в Кобяйском районе исчез самолет Ан-3. О его местонахождении пока ничего неизвестно.