Транспортная прокуратура проверяет происшествие с самолетом Ан-30

Якутская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия в Республике Саха (Якутия)

По предварительным данным, 22 июня 2022 г. самолет Ан-30 (ООО НПП МИР) выполнял рейс по маршруту Якутск-Оленек. На борту находились 7 членов экипажа, 6,3 тонн груза (продукты питания).

Расчетное время прибытия в аэропорт Оленек – 16 час. 55 мин. местного времени (якутское).

За 10 минут до плановой посадки на удалении примерно 30 км до аэропорта прервалась связь с бортом воздушного судна.

Для проведения поисковых мероприятий из аэропорта Мирный вылетел самолет Ан-26 АК АЛРОСА, из аэропорта Полярный вылетел вертолет МИ-8 АК АЛРОСА.

По данному факту Якутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований федерального законодательства о безопасности полетов.

Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.