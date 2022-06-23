23.06.2022
01:06
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Происшествия

Оленекские медики борются за жизнь троих пострадавших в авиакатастрофе

По сообщению осведомлённого источника оленёкские медики борются за жизнь трёх пострадавших.

 — Сразу как стало известно об авиакатастрофе, на место происшествия вылетели два опытных медика, которые оказали оперативную медицинскую помощь и доставили в живых всех пострадавших, — сообщил житель Оленька, знакомый с ситуацией.

Также осведомитель добавил, что в настоящее время за жизнь троих пострадавших борются медики и «вероятно они в агонирующем состоянии».

SakhaLife связался с главным врачом Оленёкской ЦРБ Назаром ПЕТРОВЫМ, который опроверг слухи о состоянии больных:

 — Больные находятся в среднетяжёлом состоянии. Агонирующих нет. Оленёкские медики применили весь арсенал своих умений и возможностей медицинской техники, чтобы не допустить утяжеления состояния. Лечение больных на контроле у руководства больницы и первых лиц минздрава республики, — резюмировал главврач.

Напомним, что в 16:30 самолёт пропал с радаров и потерпел крушение в оленёкской лесотундре.

В сети появились фотографии искорёженного самолёта Ан-30, выполнявшего грузовой рейс.

По данным нескольких источников, семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Однако, благодаря слаженным действиям медиков, своевременно оказавшим оперативную медпомощь, жертв удалось избежать.

В сети распространяется фото членов экипажа, которым организовали ужин в гостинице в Оленьке.  

SakhaLife следит за развитием событий.

Трех раненых из самолета Ан-30 доставили в больницу Оленька
Фото: Пресс-службы Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) и из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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