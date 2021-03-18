Елена Голомарева: Мемориал в Витиме — память о погибших

О ситуации с мемориалом «Они сражались за Родину» в поселке Витим Ленского района в республике знают многие.

В годы Великой Отечественной войны на фронт было призвано 670 витимцев, и первый памятный знак был установлен еще в 1967 году. В 2005 году мемориал был обновлен.

В 2019 году приступили к реставрации. Был произведен демонтаж конструкций, расчищено место – и на этом дело остановилось. Через год после этого региональным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в связи со сносом мемориала «Они сражались за Родину», однако вскоре оно было закрыто.

Ситуацию комментирует Елена Голомарева, народный депутат ГосСобрания, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия»:

— Ситуация с памятником в поселке Витим действительно вызывает массу вопросов. Начиная с того, куда использовались заложенные на реставрацию мемориала средства, и заканчивая тем, почему реконструкция так и не была доведена до конца.

Совершенно оправданно и вмешательство правоохранительных органов в расследование обстоятельств демонтажа памятника. Другой момент – почему никто так и не понес за это ответственность.

В рамках нашего партпроекта «Историческая память» мы инициируем все необходимые мероприятия по воссозданию мемориала, в ближайшее время на месте будет проведено выездное совещание, и вопрос восстановления мемориала погибшим бойцам будет решаться совместно со всеми профильными ведомствами. Проект вынесем на общественное обсуждение.

Жители республики чтят память о погибших в Великой Отечественной войне, и мы добьемся установки в поселке Витим нового мемориала «Они сражались за Родину».