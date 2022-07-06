06.07.2022
11:30
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Происшествия

Бывший замначальника УЭБиПК МВД Якутии предстанет перед судом в Алдане

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия). Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 191 УК РФ (покушение на незаконный оборот драгоценных металлов, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По уголовному делу также по ч. 3 ст.30 — ч. 5 ст. 191 УК РФ обвиняются ещё двое лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере добычи драгоценных металлов.

По версии следствия, обвиняемые в апреле-мае 2021 года вступили в предварительный сговор о незаконной перевозке крупной партии природного россыпного шлихового золота.

При этом бывший сотрудник МВД по РС(Я) как должностное лицо органа внутренних дел РФ, будучи обязанным выявлять и пресекать совершение преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, не приняв установленных законом мер для пресечения указанного преступления, оказал своим знакомым содействие в его совершении из корыстной заинтересованности.

В сентябре 2021 года обвиняемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Алданский районный суд.

Уголовное дело расследовано СУ СК России по Республике Саха (Якутия), возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

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Фото: МВД по РС (Я).
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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