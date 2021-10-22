Шерше ля фам в деле якутского полковника Тарабукина

В конце сентября стало известно, что в Якутии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УЭБиПК республиканского МВД полковника полиции Гаврила ТАРАБУКИНА. Ему инкриминируется покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 191 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Заявителем по делу полковника Гаврила ТАРАБУКИНА является некая Елена ЭЛИАДЗЕ, сообщает ТайгаПост в своем журналистском расследовании. Коллеги ссылаясь на источники в интернете, сообщают, что девушка была фигурантом уголовных дел о мошенничестве, совершенных в Москве.

В 2018 году она, предположительно, являлась сотрудником золотодобывающей группы компаний «Янтарь». Руководил ею Александр КАРАСЬ – фигурант уголовного дела о создании ОПГ по хищению золота в Оймяконе. Елена Элиадзе отвечала за подбор кадров и их психологическое тестирование. Работала совместно со своим мужем, адвокатом Антоном МАТЮШЕНКО, представлявшим правовые интересы Александра Карася и его зятя Николая АГИБАЛОВА в судах.

В 2019 году Матюшенко, Элиадзе и Агибалов создали собственный бизнес в Якутии по добыче драгоценных металлов — ООО «Клондайк» (ИНН 6318044434). Компания зарегистрирована в Самарской области.

По данным ТайгаПост, ООО «Клондайк» добыло то самое золото, за организацию транспортировки которого в конце сентября в Якутии и взяли высокопоставленного борца с коррупцией, полковника Тарабукина. По данным издания, именно Элиадзе сообщила в ФСБ о предстоящем золотом «караване».

«Крышу в погонах» подставили под чекистов, так как за делом арестованного полковника стоят глубинные причины, связанные с переделом рынка якутского золота, считает первоисточник.

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