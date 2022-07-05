05.07.2022
18:07
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Происшествия

Закончено расследование уголовного дела высокого чина МВД Якутии

Расследование уголовного дела полковника полиции Гаврила ТАРАБУКИНА завершено. Материалы направлены в суд. Высокопоставленного полицейского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и в незаконной перевозке драгметаллов, сообщает сегодня телеграм-канал «Якутск вечерний».

Напомним, что арест с обыском заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии прошел 28 сентября 2021 года. Предварительно была установлена его причастность к незаконной перевозке драгоценного металла – промышленного золота, как сообщила пресс-служба МВД РФ по РС(Я).

Было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285, ч.3 ст.30, ч.5 ст.191 УК РФ —  злоупотребление должностными полномочиями и покушение на незаконную перевозку драгоценных металлов.

Теперь расследование уголовного дела закончено, и подследственный предстанет перед судом.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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