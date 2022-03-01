01.03.2022
11:55
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Судебная хроника

Высокий чин МВД Якутии остается под домашним арестом

Sakhalife ранее сообщал о том, что 28 сентября был задержан заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии Гаврил Тарабукин. Громкий арест с обыском получил большую огласку.

В его отношении возбуждено уголовное дело — ему инкриминируется покушение на организацию незаконной перевозки драгоценных металлов (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 191 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

19 ноября Якутский городской суд продлил ему на три месяца меру пресечения – домашний арест.

История получила продолжение — Гаврилу Тарабукину в очередной раз продлили домашний арест, пишет News.Ykt.Ru со ссылкой на  пресс-службу СУ СК РФ по Якутии.

На этот раз — до апреля.

Подробнее:

https://news.ykt.ru/article/132382

Громкое задержание в МВД Якутии
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Полковнику Тарабукину продлили домашний арест
Фото: SakhaLife, МВД Якутии
Источник: SakhaLife
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