Айсен Николаев в эфире «Россия-24»

Айсен Николаев рассказал телеканалу «Россия-24» об эпидситуации в Якутии

Благодаря введенным нерабочим дням в Якутии с 30 октября по 7 ноября, удалось разорвать цепочку заражения новой коронавирусной инфекцией, значительно уменьшился прирост заболеваний, количество выздоровевших начало превышать количество заболевших.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил Глава Якутии Айсен Николаев. «Безусловно, обстановка по ковиду остается напряженной, но мы сейчас видим, что ситуация несколько стабилизировалась. Если три недели назад недельный прирост заболеваемости был 7-10%, то за прошедшую неделю, с сегодняшнего дня если считать, прирост заболеваемости 0,9%. Это внушает немного оптимизма, что эти нерабочие дни сыграли свою роль, цепочки заражения были разорваны. Определенные ограничительные меры, в том числе введение QR-кодов, тоже оказали свое влияние. Мы также видим, что количество выздоравливающих начало превышать количество заболевших: если только 25 октября свободный коечный фонд был только 14%, то сегодня уже 26%», — рассказал Айсен Николаев. Глава Якутии обратил внимание, что эффект введения нерабочих дней будет ощущаться и через неделю. За нерабочие выходные продвинулись дальше и по вакцинации — первый компонент получило почти 60% взрослого населения, второй — чуть менее 55%. По мнению Айсена Николаева, если темпы вакцинации сохранятся, то республика значительно приблизится к созданию коллективного иммунитета.