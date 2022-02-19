Якутия готова принять беженцев с Донбасса

Нерюнгри

Якутия готова принять около тысячи пятисот беженцев с Донбасса. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на республиканской конференции «Единой России».

Не секрет, что Донбасс славится своей угольной промышленностью. Так что далеко не случайно, что в вопросе дальнейшего трудоустройства беженцев свою помощь готовы оказать крупнейшие промышленные компании Якутии. Планируется, что временные пункты размещения беженцев будут развернуты в районах Южной Якутии, сообщает тгк Однажды в Якутии