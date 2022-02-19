19.02.2022
14:57
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Политика

Якутия готова принять беженцев с Донбасса

Нерюнгри

Якутия готова принять около тысячи пятисот беженцев с Донбасса. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на республиканской конференции «Единой России».
Не секрет, что Донбасс славится своей угольной промышленностью. Так что далеко не случайно, что в вопросе дальнейшего трудоустройства беженцев свою помощь готовы оказать крупнейшие промышленные компании Якутии. Планируется, что временные пункты размещения беженцев будут развернуты в районах Южной Якутии, сообщает тгк Однажды в Якутии

Фото: nerulife.ru
Источник: тгк Однажды в Якутии
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