Выдачи потребительских кредитов в Якутии выросли в июне на 23%

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), обладающим данными 97% российских заемщиков, в июне выдачи потребительских кредитов (кредитов наличными) в Якутии выросли по сравнению с маем на 23% до 15.5 тыс кредитов. По отношению к июню 2020 года рост кредитования составил 67%.

С начала года банки выдали в Якутии 76.1 тыс кредитов. Это на 47% больше, чем в аналогичный период прошлого года (51.6 тыс кредитов).

Артур Александрович, генеральный директор ОКБ:

«Регион в июне оказался на 34-м месте по количеству выданных за месяц кредитов. Год назад он был на 39-м месте. Рост выдач кредитов в Якутии обусловлен несколькими факторами: во-первых, из-за отпусков в летние месяцы выдачи кредитов почти всегда выше, чем в весенние. Во-вторых, на фоне роста ключевой ставки банки стремятся нарастить кредитование пока для них самих финансирование не стало более дорогим. Наконец, из-за новых требований ЦБ банкам с 1 июля стало немного дороже выдавать необеспеченные залогом кредиты, поэтому они стремились заключить как можно больше договоров до этой даты».

В целом по России банки выдали в июне 2021 года 1,7 млн потребительских кредитов (кредитов наличными), что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора с 1991 года.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. С 2021 года имеет статус квалифицированного бюро кредитных историй. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По состоянию на 1 мая 2021 года ОКБ хранит более 482 миллиона записей кредитных историй.