В Якутии адвокат повязал коррупцией целый отдел полиции?

SakhaLife сообщал об адвокате Виктории РАЙКОВОЙ из Нерюнгри и высокопоставленных сотрудниках полиции, которые оказались замешаны в коррупционном скандале. Сегодня Тайгапост сообщает новые подробности.

С середины весны ОВД по Нерюнгринскому району Якутии сотрясают коррупционные скандалы. Следственный комитет пачками проводит задержания офицеров и не комментирует происходящее. На процессы планируют прислать незаинтересованных судей из-за пределов республики. ТайгаПост рассказывает, на чем погорели ответственные лица райотдела.

По данным источника издания, в течение последних пары месяцев в Нерюнгринском ОВД прошел ряд задержаний высокопоставленных офицеров. Под следствием по делу о взятках оказались руководители подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и экономическими преступлениями и противодействию коррупции ЛЕВИН и ГАРМАЕВ, о чем SakhaLife ранее сообщал.

Собеседник ТайгаПост сообщает, что они подозреваются в получении взятки, однако, привлекаются к ответственности по разным эпизодам. Один из офицеров якобы за деньги закрыл глаза на истинного преступника и подвел под статью невиновного человека, который, впрочем, тоже явно не бесплатно признался в совершении преступления. Объединяет эти два уголовных дела адвокат Виктория РАЙКОВА. По данным источника, взамен на освобождение из-под стражи под домашний арест она рассказала о серии коррупционных преступлений сотрудников райотдела.

Райкова была задержана 22 апреля по обвинению в мошенничестве. Она пыталась получить оплату своих услуг с подзащитного и бюджета, подготовив фальшивые документы о представлении его интересов в качестве государственного защитника.

Есть данные и о том, что под арестом за подозрение в получении взятки оказался и уже бывший заместитель начальника райотдела. Весной этого года подполковник ТКАЧ был уволен из органов после задержания за рулем в нетрезвом состоянии. Но это было лишь первым шагом к краху его карьеры. Предположительно, и здесь отметилась адвокат Райкова, отмечает Тайгапост.

Под домашним арестом находится и следователь РОВД, фамилия которой уточняется. Женщина якобы тоже получила взятку через адвоката, сообщает Тайгапост.

По данным SakhaLife, речь идет о Галине ЧЕРНЯЕВОЙ. По сообщению источника SakhaLife, Галина Владимировна не получила, а, наоборот, подозревается в даче взятки. А дача взятки – преступление.

В скандале оказался замешанным и первый заместитель начальника РОВД ЧУПРОВ. Супруга офицера вызвала домой наряд полиции, обвинив мужа в нанесении побоев. В МВД по Якутии подтвердили ТайгаПост эту информацию, признав, что она была доведена до сведения министра Владимира ПРОКОПЕНКО.

Однако, в ходе служебной проверки жена первого заместителя изменила показания. Теперь она уверяет, что муж ее не бил, а 1 января просто собрался на работу, что ей очень не понравилось. Якобы после возникшего при этом скандала женщина и сделала ложное заявление о причинении побоев. Наряд прибыл и зафиксировал вызов. Примечательно, что, как утверждает наш источник, супруга Чупрова служит в другом Нерюнгринском подразделении полиции. Неизвестно, была ли она за ложный вызов привлечена к установленной законом ответственности.

Что касается самого Чупрова, то в МВД усомнились, что офицер сам проводил проверку по поводу жалобы собственной жены и, естественно, не нашел оснований для привлечения себя к административке или уголовке. Такое развитие событий в МВД назвали крайне маловероятным.

Управление Следкома по республике не комментирует сложившуюся ситуацию, сославшись на интересы следствия. Вероятно, могут появиться новые фигуранты все разрастающегося уголовного дела.

Масштабы коррупции таковы, что, по данным ТайгаПост, на суды над полицейскими и адвокатом планируют прислать судей из других регионов России.

Полностью статью читайте на Тайгапост.