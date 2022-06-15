Успех якутянина на матче военных и гражданских снайперов

Сергей ЯКОВЛЕВ из Якутска взял серебро на всероссийских соревнованиях по высокоточной стрельбе в Челябинской области

Третий отборочный этап всероссийских соревнований по стрельбе на дальние дистанции определил участников финала.

С 11 по 12 июня 2022 года на площадке Чебаркульского общевойскового полигона «Директриса Зенитной Артиллерии» прошли всероссийские соревнования по стрельбе на дальние дистанции. Матч в Челябинской области среди гражданских и военных снайперов был проведен в рамках отборочного этапа 5 юбилейного Евроазиатского чемпионата по спортивному Снайпингу — 2022. Первые два этапа прошли ранее в Тюменской и Свердловской областях.

На Челябинской земле за право попадания в финал Евроазиатского чемпионата боролись более 30 спортсменов-высокоточников.

Непростые погодные условия не смогли напугать и изменить планы гостей и участников отборочного турнира в день открытия.

Особый патриотический дух стрелковых соревнований отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб, обращаясь к спортсменам-участникам с приветственным словом. Руководитель областного министерства подчеркнул, что такого рода мероприятия могут быть интересны широкой аудитории и выразил готовность и в дальнейшем поддерживать организаторов при проведении турниров по стрельбе на дальние дистанции на полигоне Челябинской области.

Начальник управления по физической культуре и спорту города Чебаркуль Александр Никулин подчеркнул значимость проведения больших, общероссийских мероприятий в малых городах.

Важно отметить, что турнир был организован командой ассоциации тактической стрельбы «Росснайпинг» во главе с Андреем Ивановым под патронажем президента Федерации высокоточной стрельбы России Сергея Мазуркевича. Главным спонсором турнира выступил Уральский горнопромышленный холдинг, который долгие годы поддерживает соревнования.

Почетный выстрел, открывающий первые соревнований по стрельбе на дальние дистанции на площадке Чебаркульского полигона, произвел Александр Гриб.

На Челябинском этапе всероссийских соревнований участники должны были выполнить 16 упражнений на дистанциях от 300 до 1200 метров.

«Уступи дорогу» — новое яркое и необычное испытание, которое понравилось многим. Спортсменам необходимо было в декорациях дорожных работ попасть в 30 сантиметровую цель с расстояния 550 метров.

Высокий уровень сложности, яркие попадания и обидные промахи, конкуренция и азарт сопровождали оба состязательных дня, по результатам которых были определены победители в четырех номинациях.

В номинации «Open» лучшими стали Александр Дмитриев из Москвы, Александр Самойлов из Ижевска и Максим Пряничников из Набережных Челнов, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Ахмед Усмаев из Грозного, екатеринбурженец Александр Гонохов и Игорь Краснов из Набережных Челнов взошли на пьедестал почета в номинации «223/308».

Смолянин Игорь Моисейкин стал первым в номинации «Заводская Винтовка», Сергей Яковлев из Якутска и Андрей Акубиков из Екатеринбурга взяли серебро и бронзу.

Одинаковое количество очков по результатам соревнований двух представителей спецподразделений определило необходимость проведения дополнительного испытания, в котором нужно было оказаться не только точнее, но и быстрее своего соперника. В результате лучшим среди военнослужащих стал представитель Тюмени, второе место у сотрудника спецподразделений из Екатеринбурга, третье место у военнослужащего из Нижнего Тагила.

Как отметили организаторы и участники Челябинского этапа соревнований, сектор Чебаркульского полигона, оборудование мишенной обстановки которого завершилось накануне, обладает уникальными характеристиками. Стрелковые упражнения здесь можно отрабатывать на сверхдальних дистанциях до 3000 метров.

Поражение целей на таких расстояниях является вызовом для многих высокоточников и способно стать основой притяжения стрелков со всей страны на Челябинской земле.

Кроме памятных медалей и наград победители Челябинского этапа обеспечили себе попадание в финал 5 Юбилейного Евроазиатского чемпионата по спортивному снайпингу — 2022, который состоится в сентябре этого года в Екатеринбурге.

Соревнования пройдут на полигоне «Свердловский», который благодаря произведенным капитальным ремонтно-строительным работам уже сегодня является одной из лучших тренировочных и соревновательных площадок России.

Как отмечает президент ФВСР Сергей Мазуркевич: «Свидетельством активной дисциплины в нашей стране является то, что соревнования по стрельбе на дальние дистанции проводятся в разных территориальных органах практически в еженедельном режиме, для высокоточников оборудуются новые площадки, а стрелки-спортсмены занимают первые места в международных турнирах».