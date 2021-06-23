Техосмотр для ОСАГО стал необязательным

Праворульной машине — «Нет!», цены на таможню поднять, техосмотр обязателен — все для рядовых граждан. Когда читаешь подобные новости о нововведениях, все меньше мыслей, что власть заботится о своём народе.

Однако здравые предложения все же бывают. Вернее, после долгого сопротивления со справедливыми инициативами соглашаются. В 2019 году партия «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение предложение: за техосмотр владелец авто, не участвующих в перевозках пассажиров и грузов, должен нести добровольную ответственность, а Госавтоинспекции нужно сосредоточиться на проверках автобусов, грузовиков и такси. Однако нужно было три года жарких споров, чтобы с данным законопроектом согласились.

«Тогда законопроект, видимо, портил финансовую стабильность «кормушки», и едросы отклонили ее, — поделился депутат Федот ТУМУСОВ. — Сейчас все приходят к мнению, что техосмотр не решает задачи повышения безопасности на дорогах, а только заставляет людей платить деньги за никому не нужную формальность. Ведь количество ДТП, которые происходят на российских дорогах по причине неисправности автомобиля, – около 4%».

На днях глава ГИБДД России Михаил ЧЕРНИКОВ сообщил, что владельцы легковых автомобилей должны следить за состоянием своих транспортных средств сами, а Госавтоинспекции нужно сосредоточиться на проверках автобусов, грузовиков и такси.

Уже с 22 августа автовладельцам не нужно будет предъявлять диагностическую карту для получения страхового полиса автогражданской ответственности. Следующий шаг — полная добровольность техосмотра.