23.06.2020
04:16
79
Общество
Сегодня день рождения руководителя и артиста
Сегодня, 23 июня исполнился 51 год Владиславу Юрьевичу АБРАМОВУ, начальнику отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Якутске.
В этот же день исполнилось 49 лет Эдуарду ОНДАРУ, исполнителю роли Чыныс Хаана в фильме Андрея БОРИСОВА «Тайна Чингисхана», заслуженному артисту Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна РУДЫХ, ветеран якутской журналистики.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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