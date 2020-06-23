Сегодня день рождения руководителя и артиста

Сегодня, 23 июня исполнился 51 год Владиславу Юрьевичу АБРАМОВУ, начальнику отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Якутске. В этот же день исполнилось 49 лет Эдуарду ОНДАРУ, исполнителю роли Чыныс Хаана в фильме Андрея БОРИСОВА «Тайна Чингисхана», заслуженному артисту Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна РУДЫХ, ветеран якутской журналистики.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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