Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 12 ноября, день рождения отмечает Айхал Иванович Габышев, известный общественно-политический деятель Якутии, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», председатель крупной общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутии)», директор Федерации спортинга Республики Саха (Якутии), заместитель председателя Общественной Палаты РС(Я), член Совета отцов при Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребёнка и многодетный отец.

В этот же день исполнилось 47 лет Антону Яковлевичу РЫБКИНУ, первому заместителю генерального директора – коммерческому директору АО «Саханефтегазсбыт».