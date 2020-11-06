06.11.2020
00:28
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Политика
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 6 ноября исполнился 71 год Виктору Николаевичу ГУБАРЕВУ, заместителю председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), первому секретарю (Саха) Якутского рескома КПРФ.
В этот же день исполнилось 46 лет Александру Дмитриевичу САФРОНОВУ, первому заместителю Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте Российской Федерации.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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