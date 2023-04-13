Сегодня день рождения депутата, руководителя и краеведа

Сегодня, 13 апреля отмечает свой день рождения Алена Николаевна АТЛАСОВА, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета парламента по делам семьи и детства.

В этот же день отмечает свой день рождения Марина Евгеньевна ГЕРМАН, управляющий ГУ РО Фонда социального страхования РФ по Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 50 лет Северину Николаевичу ПОЗДНЯКОВУ, отличнику здравоохранения Якутии, отличнику муниципальной службы республики.

13 апреля отмечает свой день рождения Элеонора Элляевна СИВЦЕВА, краевед, отличник культуры РС(Я), автор многих статей по истории культуры и искусства Якутии, научный сотрудник Якутского краеведческого музея.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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