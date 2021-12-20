Рекордсмен «Х-фактора» – снайпер из Чурапчи

На прошлой неделе по социальным сетям разлетелся ролик, в котором якутский снайпер устанавливает рекорд на соревнованиях PrecisionRifleRussia «Х-фактор», поразив 16 мишеней из 16. Я разыскал герои этого ролика. Им оказался 38-летний предприниматель из Якутска Сергей Яковлев@yaksergey.

Снайпинг – соревнования с дистанциями стрельбы от 50 до 1500 м, с применением мишеней небольшого размера. Упражнения на соревнованиях достаточно разнообразны, ориентированы в большей степени на проверку стрелковых навыков участников, имеют ограничения времени на подготовку и стрельбу, применяются различные положения для стрельбы, в том числе из неудобных положений. На сегодняшний день это самый динамично развивающийся вид стрельбы, имеющий прикладное значение. Соревнования проходят с большим количеством участников, в них с удовольствием принимают участие не только гражданские стрелки, но и служащие специальных подразделений различных силовых ведомств. На этих соревнованиях участники часто используют то же оружие и снаряжение, что и на охоте.

В широком понимании этого термина это – стрельба по малоразмерным целям на короткие, средние и дальние дистанции. Часто, в зависимости от дисциплины; на пределе технических возможностей винтовки.

Сергей Васильевич сам родом из Чурапчинского района, родители его из посёлка Кытанах.Онв своё время окончил Чурапчинскую гимназию, затем поступил в Якутский госуниверситет на биолого-географический факультет, окончив который он получил специальность эколога. По окончании учёбы работал в «Саханефтегазсбыте», затем год трудился в «Ростехинвентаризации». И после этого занялся собственным делом.

В этот вид спорта, называемый снайпингом, он пришёл, можно сказать, случайно, и вместе с тем это произошло достаточно сознательно. Ранее у него было только гладкоствольное ружьё, потому что для приобретения нарезного оружия требовалось 5 лет охотничьего стажа. Хотя сам охотой особо и не увлекался, но в течение этих пяти лет он достаточно усердно изучал литературу по пулевой стрельбе (именно по стрельбе из высокоточного оружия), рылся в интернете в поисках нужной информации, читал книги, обменивался в социальных сетях со знатоками какими-то знаниями и сведениями. Как уже было сказано, охотой он не увлекался, да и в его детские и юношеские годы в Чурапчинском улусе не на что было охотиться, уток мало, дичи не было. К тому же к уничтожению животных относился достаточно щепетильно, считал зазорным истребление большого количества животных ради удовлетворения собственных амбиций или для того, чтобы покрасоваться на селфи. Изредка мог выехать на трофейную охоту. Сам как эколог и как современный человек считает, что охота должна иметь какие-то определённые рамки, всё должно происходить в меру, убивать животных можно только если это необходимо для пропитания или для регулирования численности, как например, при чрезмерном распространении на ограниченной территории волков или медведей. Он не воспринимает современные виды так называемой «охоты», когда люди ездят повсюдуна вездеходах, охотятся на вертолётах или с другой техники с применением самых современных видов оружия – с помощью тепловизора или приборов ночного видения – только для того, чтобы добыть огромное количество птицы или животных. Когда выезжает на охоту с друзьями, они предпочитают или пешую охоту по следу, или на лошадях. А когда выбираются на охоту на горного барана чубуку, обычно в горах ходят пешком. Но и в этом виде охоты Сергей тоже особо не преуспел, на то, чтобы похвастаться трофейными рогами с мечтой войти в число лучших, он не претендует. Значимым для себя достижением считаетпоражение чубуку на расстоянии 650 м в горах.

У нас в республике достаточно хорошо развит спортинг, имеются большие успехи в этом виде. Но Сергей выбрал именно снайпинг. Этот вид стрельбы требует серьёзной математической подготовки, чтобы моментально рассчитать при выстреле траекторию полёта пули, её скорость, помехи в виде ветра – всё это нужно учитывать, чтобы достичь каких-то результатов и всё это должно делаться мгновенно, потому что во время соревнований производить какие-то расчёты времени обычно не бывает, всё делается на уровне автоматизма. Здесь следует учитывать не только ветер, его силу и направления, но и температуру наружного воздуха, другие атмосферные явления. Математический склад его ума располагал именно к занятиям таким видом, как снайпинг. Кроме инженерных способностей производить мгновенные расчёты, необходимо ещё обладать крепкой и устойчивой нервной системой, спокойствием, хорошим глазомером, твёрдой рукой. Эти качества, конечно, также необходимы при стрельбе из лука или при пулевой стрельбе, но в снайпинге они имеют особо важное, определяющее значение. К тому же большая дистанция стрельбы предполагает и наличие специфических умений.

Лицензию на владение нарезным оружием Сергей получил в 2012 году, приобрёл карабин и сразу же принял участие в соревнованиях, которые проходили в Якутске. Карабин он купил не для охоты, а именно для использования в спортивной стрельбе или при выездах в командировки. Попал на первые соревнования, и сразу же сходу показал очень высокий результат, поделив первое-второе места с известным стрелком.Турнир был посвящён памяти великого снайпера Фёдора Охлопкова, организовал соревнования председатель Стрелкового союза Якутии, боевой полковник Иван Маркович Гурьев. Стреляли на 400 м, 10 выстрелов. Новичкам обычно везёт, и вот первый такой успех вдохновил Сергея. Но на следующих соревнованиях, увы, повторить это достижение ему не удалось. Несмотря на неудачу, он не остановился, а продолжает учиться и оттачивать своё мастерство. Тренера у него нет, потому занимается самостоятельно. Ружье настраивает тоже собственноручно, патроны готовит также сам, чтобы они подходили именно к его оружию.Он покупает через интернет гильзы, капсюли, пули, порох, отдельно рассчитывает и подбирает навеску пороха, меняет глубину посадку пули, её обжим. Универсального рецепта здесь нет. У хорошего стрелка патроны подходят только к конкретно его оружию, он должен сам отрегулировать ружье, настроить и подготовить боеприпасы. Чтобы достичьхорошего результата, нужно учитывать, что к каждому стволу подходит именно свой патрон. Существуют баллистические калькуляторы, при помощи которых просчитываются все эти параметры. Но опыт приходит со временем, эмпирическим путём, когда стрелок подгоняет параметры патрона именно под своё оружие. Баллистический калькулятор учитывает скорость пули и баллистический коэффициент, шаг нареза, вес пули – все эти соотношения раньше вычисляли, как говорится,«врукопашную», а теперь это делается с помощью компьютера и специальной программы «Стрелок-про». Но все равно в каждом конкретном случае необходимо вносить определенные поправки с учетом своего оружия и его снаряжения

В соцсетях всезнающие комментаторы писали, что ружьё у С.Яковлева стоит 800 тысяч руб., а оптический прицел – 300 тысяч. Я поинтересовался у Сергея, так ли это. И нужно признать, что комментаторы указали корректные цифры. Карабин у него финского производства – SAKO TRG22А1 калибра 6,5 Creedmoor, а оптика – KAHLESК525i. В прошлом году такой карабин продавали за 1 200 000 рублей. Но достать его можно было с большим трудом, потому что в свободной продаже его нет. Сергею удалось его купить и через своих знакомых привезти окольными путями, через Казахстан. Стрелковое сообщество у нас небольшое, поэтому многие спортсмены знают друг друга, и в необходимых случаях оказывают помощь. Словом, этот карабин обошёлся ему где-то в 700 с лишним, со всеми накладными расходами получилось примерно такая сумма, хотя сам карабин изначально стоил 630.000. А оптику купил за 300.000 как раз перед введением санкций.

В республике постоянно проводятся соревнования, не так часто, но всё же они систематически проходят, в основном стреляют из положения лёжа. В этом году директор кинотеатра «Центральный» АлександрДжурович Данилов предложил поехать на чемпионат России. И стрелки собрались вчетвером, поехали в Екатеринбург. Чемпионат страны по снайпингу проходил три дня, и впервые в состав упражнений был включена дисциплина PRS (Precision Rifle Series), это – стрельба с неустойчивого положения, стреляли с разных положений: сидя, стоя, лежа или стоя на коленях, стреляли под углом с разных позиций, мишени разные. При стрельбе даются вводные иданныена определённые виды стрельбы – под углом или прямой, мишени разной формы: нестандартные, круглые, продольные, узкие, вертикальные, половина круга или разной конфигурации, при этом дистанция меняется произвольно. А в некоторых случаях она вообще не указывается, необходимо самому стрелку определить, на каком расстоянии находится мишень. Обычно это делается вычислением через прицельную сетку. В ходе всех этих манипуляций необходимо точно и быстро вычислить все параметры: скорость ветра и его направления.

С нынешнего года снайпинг прошёл аккредитацию и уже включён в число официально культивируемых в нашей стране видов спорта, соответствующий приказ Минспорта России был. Скорее всего, к следующему году будут разработаны нормативы присвоения разрядов и званий мастеров спорта и так далее.

В конце октября проходили как раз это соревнования Precision Rifle Russia «Х-фактор», ролик с которого был распространён по всей России по сети. Он прошел в Тюмени, где есть хороший организатор Андрей Иванов, который организует вот такие необычные соревнования с неустойчивого положения. В соревнованиях может принять участие любой человек. На самом деле этот турнир проходил два дня, а в ролик попал только небольшой фрагмент с этих соревнований. Оказывается, на этом турнире снимали специальный презентационный фильм. И вот отрывок из него в виде ролика запустили в сеть для пиара, и в качестве главного героя оказался наш мой собеседник. Действительно, на этом одном упражнении он установил рекорд, набрав максимальное количество очков. На одном таком соревновании обычно спортсмены соверпшают до 150 выстрелов. Все поразили большую часть этих мишеней. Туда приехали все топ-стрелки из России. Вснайпинге есть свои знаменитости, как Нефедов, Емельянов, Антоновский, Аблязов. Многие из них – представители спецслужб, бравые ребята в масках.

Уже давно проводится чемпионат мира по стрельбе из практического карабина, это – соревнования по стрельбе на точность и скорость.Хотя этот вид у нас в Якутии не очень-то развит, но наши стрелки знают его, иногда участвуют в турнирах.

В «Х-Факторе» стрельба ограничивается по времени,и так как Сергей привык стрелять быстро, поэтому в этом виде чувствует себя вполне комфортно. В обычном снайпинге готовишься, стреляешь размеренно. А там все ограничено по времени. Поэтому приходилось достаточно сложно, нужно принимать решение мгновенно и реагировать на все изменения.

Сергей рассказывает:

— В российских соревнованиях участвовал только два раза, остальные – здесь в республике. Иногда подумываю принять участие в соревнованиях по спортингу или стендовой стрельбе, но пока душа не лежит. Люди зачастую неверно судят, что если человек хорошо стреляет, допустим, в спортинге, он может так же хорошо стрелять и в снайпинге. Но это совершенно разные виды стрельбы,это всё равно,как сравнивать бег и борьбу.Здесь требуется совершенно другая техника, специфика, другая базовая подготовка. Конечно, если постоянно и усердно заниматься, можно преуспеть в разных дисциплинах. В Якутске я стреляю обычно на стрельбище УФСИН на Намцырском тракте, или на полигоне клуба практической стрельбы «Викинг» в Тулагино-Кильдямцах. В год я расстреливаю примерно 3-5 тысяч патронов.Стоимость патронов зависит от калибра, например, один патрон для моего карабина SAKO (я их сам собираю из выписанных комплектующих) стоит около 150 руб, а патрон для практической стрельбы из карабина 220 калибра стоит где-то 15 руб. На чемпионат России мы выезжали по предложению Александра Данилова, с нами были ещё Александр Дубонос, Айал Ноговицын. У них достижения лучше, у меня были поскромнее результаты, потому что я стрелял из другого ружья. А из нашей команды лучшие итоги показал Александр Джурович Данилов. Вообще у нас в Якутии довольно много занимающихся, к примеру, на турнире памяти Героя Советского Союза Ф.М.Охлопкова собирается до 60-80 стрелков со всей республики.У нас есть региональное отделение Федерации высокоточной стрельбы России, руководит ею Николай Алексеев, директор «Якутоптторга».

Конечных целей у меня две.Во-первых,стреляю я для души, а во-вторых, мне хочется добиться все-таки конкретных показателей, стать, например, мастером спорта.А то я уже давно занимаюсь многими видами спорта, но никаких званий пока не имею.Увлекаюсь боксом, естественно, у меня уже возраст не тот, поэтому занимаюсь только для себя. Тренируюсь у известного боксера Михаила Тарасова в клубе «Хоту. Север». Отец у меня хорошо боксировал, но увы, от него талант мне не передался. Кроме того, бегаю, занимаюсь кроссфитом, словом, пять раз в неделю хожу в спортзал. Сначала занимался кроссфитом у Сергея Бордачева, а потом сам обзавёлся спортивным клубом SportBaza и тренируюсь там. Он находится в здании «Спортбазы» на улице Лермонтова, где раньше Новоапостольская церковь была. Спортзал – это одно из направлений моей работы, им управляет мой друг Кирилл Соболев. В этом зале на первом этаже занимаются кроссфитом и фехтованием для детей, на втором этаже есть зал для единоборств, где занимаются боксом, MMA, дзюдо и самбо.Туда приходят тренироваться Евгений Янков, Борис Фёдоров, кикбоксер Михаил Иванов тренирует.

В школе я вообще был освобождён от физкультуры, в студенческие годы пришёл к мысли, что надо обязательно заниматься спортом. Потянулся в спорт, занимался самбо у трехкратного чемпиона мира Николая Цыпандина, но во время соревнований получил травму – разрыв связок, пришлось оставить борьбу, на три года вообще вылетел из спорта. Потом увлекся бегом, несколько раз участвовал в Якутском полумарафоне, уложился в два часа, чему был безмерно рад. Потом перешёл в кроссфит, сначала занимался у Игната Чемчоева, продолжил у Сергея Бордачева. Затем уже пошёл в бокс, честно говоря, хотел бы когда-нибудь поучаствовать в соревнованиях по боксу, с молодыми я особо не потягаюсь, но всё же хочется попробовать свои силы, хотя понимаю, что ребята они молодые, талантливые, постоянно находятся в форме. Поскольку я никогда не блистал своими талантами, в любом виде, каким я занимаюсь, беру упорством, своей настырностью. Бываю в горах по работе или во время охоты.Покорять высокие вершины пока не пришлось,хотя мечтаю об этом.

Вообще я человек непубличный, впервые обо мне узнали в связи с этим роликом. И я посчитал, что прятаться бесполезно))).

Хочу пожелать своим землякам заниматься стрелковыми видами, у нас генетическая предрасположенность к стрельбе. Поэтому надо просто взяться и изучать опыт других стрелков, усердно тренироваться. Я думаю, что при хороших занятиях мы можем на равных конкурировать с представителями других государств. Просто у нас настрел небольшой, в силу особенностей нашего климата мы можем стрелять только летом. Я не приемлю отговорок насчёт того, что некогда. При желании всегда можно найти время для занятий спортом, для самосовершенствования.И, как говорится, если взялся за гуж – не говори, что не дюж, надо всегда идти до конца.