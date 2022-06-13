13.06.2022
21:25
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Светская хроника

Видеофакт: Путин шутит с якутским Африканычем!

Вчера, в день России якутский дояр СХПК «Крестях» Сунтарского улуса Якутии Владимир Африканович МИХАЙЛОВ из рук президента страны Владимира ПУТИНА получил звезду Героя Труда. Наградной указ о присвоении якутянину почетного звания «Герой труда РФ» был подписан главой государства в конце апреля.

Момент награждения Владимира Африкановича показали государственные телеканалы России в прямом эфире.

А сегодня распространилось и это видео, как в Кремле в непосредственной обстановке после награждения Владимир Путин шутит об отчестве героя труда. И в этом президент ничем не отличается от жителей родного Крестяха, который так и называют своего любимца – Африканыч или Африка.

-Для жителя Якутии и человека северного быть Африканычем — это сильно, — сказал Путин.

Все присутствующие рассмеялись, включая самого Африканыча.

Это и правда сильно, второй раз получить государственную награду из рук президента России.

Якутский Африканыч награжден Путиным!
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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