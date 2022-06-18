ПМЭФ: Путин поддержал предложение Героя труда Африканыча

Выступая 17 июня в пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума, президент страны Владимир ПУТИН заявил о поддержке предложения Героя Труда России, дояра потребительского кооператива «Крестях» Сунтарского улуса Владимира МИХАЙЛОВА.

В своём выступлении глава государства поделился планами по дальнейшему развитию страны в динамично меняющейся обстановке. «Президент затронул такие важные и актуальные темы как принципы дальнейшего развития российской экономики, поддержка бизнеса и семей, развитие культуры и сельских территорий. Владимир Владимирович предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры, региональных и муниципальных театров, выделив на эти цели по 6 миллиардов рублей в 2023-2024 годах», – отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

В качестве примера Владимир Путин рассказал о встрече с якутянином, Героем Труда РФ Владимиром Африкановичем Михайловым. «Владимир Владимирович сообщил, что просьба нашего земляка о строительстве сельского клуба будет обязательно выполнена. Президент отметил, что люди, которые работают на земле, кормят страну и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. Благодарю Владимира Владимировича за поддержку и содействие в развитии села», – написал Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

«Я глубоко тронут, что президент страны Владимир Владимирович Путин оценил мой скромный труд и благодарен за его поддержку нашего небольшого по меркам страны хозяйства. Наш коллектив будет и дальше вносить свой вклад в развитие страны и укрепление продовольственной безопасности государства», – заверил Герой труда Владимир Михайлов.

Напомним, во время общения с президентом страны после официальной церемонии награждения в День России Герой Труда России, полный кавалер ордена Трудовой Славы, кавалер орденов Почета, «Полярная звезда», заслуженный работник народного хозяйства республики Владимир Михайлов сказал, что мечтает, чтобы в его родном селе Крестях Сунтарского улуса построили новый животноводческий комплекс на 400 голов и новый сельский клуб. Глава государства ответил Владимиру Африкановичу, что этот вопрос возможно решить.

И вот с высокой сцены пленарного заседания ПМЭФ прозвучала поддержка предложения человека труда, который в экстремальных условиях вечной мерзлоты развивает животноводство и надаивает за год более 4,5 тысяч литров молока.

Знатный якутский дояр Владимир Африканович Михайлов дважды получал государственную награду из рук президента страны Владимира Путина. В 2013 году глава государства вручил Орден почёта, а в этом году в День России – золотую звезду Героя труда Российской Федерации.