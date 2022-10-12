12.10.2022
08:49
832
Происшествия
Поступил сигнал о минировании школы в Якутске
Неизвестные отправили на электронную почту столичной школы номер 5 сигнал о минировании, передает телеканал «Якутия 24».
В целях безопасности доступ в здание ограничен на время проверки.
На месте работают правоохранительные органы.
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