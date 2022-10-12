12.10.2022
08:49
832

Происшествия

Поступил сигнал о минировании школы в Якутске

Неизвестные отправили на электронную почту столичной школы номер 5 сигнал о минировании, передает телеканал «Якутия 24».

В целях безопасности доступ в здание ограничен на время проверки.

На месте работают правоохранительные органы.

Источник: https://yk24.ru/main/signal-o-minirovanii-postupil-na-pochtu-odnoj-iz-shkol-yakutska/

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