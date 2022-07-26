Последнее слово Николая Лукина: вину не признал и с обвинением не согласен

В Чурапче подходит к завершению судебный процесс по делу Николая ЛУКИНА, инженера по охране и защите леса Чурапчинского филиала ГАУ «Якутлесресурс». Напомним, что Лукина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Суд начался 13 февраля, процесс привлекает большое внимание общества. На абсурдность ситуации, когда одного из спасателей якутских лесов усадили на скамью подсудимых, вызвала большой резонанс в обществе.

Напомним обстоятельства трагедии, когда из-за лесного пожара погиб человек. Летом 2021-го значительная часть Якутии была охвачена огнем лесных пожаров. Полыхал и Чурапчинский улус. Ночью 6 августа на участке Мельджехси Хоптогинского наслега был обнаружен лесной пожар площадью 15 га. Утром туда была направлены группа пожарных, состоящая из местных жителей и привлеченных работников, а также техника находящихся на территории улуса предприятий.

8 августа инженер Лукин, ночью, за пару часов прибывший с пожара в другом улусе, получает приказ о назначении его руководителем тушения пожара (РТП), причем получает устно, через третье лицо. О передаче информации об имеющихся силах и средствах, единицах техники, масштабах возгорания речи при этом не идет. Как исполнительный специалист инженер Лукин пытается организовать тушение, не вникая в бюрократические подробности, сообщал News.Ykt.Ru.

Группа тяжелой техники направляется на расчистку противопожарного разрыва. Лесной пожар неуправляем, в результате чего бульдозер привлеченного работника Элбаги ИГИТЯНА оказывается в центре стихии… 10 августа был обнаружен сгоревший бульдозер с телом погибшего бульдозериста внутри…

Павший в борьбе с огненной стихией Элбаги Игитян был награжден Якутией посмертно.

Но кто-то должен ответить за смерть человека. И Николай Лукин, спешно назначенный руководить лесным пожаром, сидит на скамье подсудимых. Причем, как выяснилось при разбирательствах, приказ о назначении его руководителем тушения пожара был незаконным, что установлено судом.

Обвинение строится на том, что Лукин не провел инструктаж по технике безопасности и допустил к тушению людей без спецодежды. Однако не учитывается, что инструктаж был, хоть и в устной форме, — не хватало времени. К тому же первоначально работы шли на достаточно безопасном расстоянии от пожара, резкую смену ветра предусмотреть не мог никто, сообщал сайт ВЯкутии.ру.

Саргылана АММОСОВА, председатель Общества лесоводов Якутии, заслуженный лесовод РФ считает, что если Николая Лукина осудят, следующим летом некому будет тушить в Якутии пожары. А они будут… Работа эта адская, делают ее люди, глубоко и беззаветно любящие свой край. Но если придется выбирать между волей и скамьей подсудимых, люди предпочтут свободу, даже при безработице.

Николай Лукин сказал свое последнее слово в суде. После этого он рассказал якутским СМИ, что государственный обвинитель требует наказание ему в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Вину свою он не признает и с обвинением не согласен. По словам Николая Лукина, в материалах уголовного дела вообще не имеется ни одного документа о том, что следствие попыталось разобраться в нюансах классификации сложности пожаров. Приговор Николаю Лукину огласят 29 июля.