В Чурапчинском суде проходят прения по делу лесничего Лукина

7 июля, в Чурапчинском районном суде проходят судебные прения по уголовному делу огнеборца Николая Лукина, бывшего инженера 1–й категории районного филиала Якутлесресурса. На прошлой неделе в суде завершился опрос свидетелей, сообщает интернет-газета «V Якутии.ру».

Напомним, жителя села Чурапча, многодетного отца Николая Лукина обвиняют в преступной халатности, что он, будучи руководителем тушения лесного пожара в августе 2021 года, допустил гибель человека. Сам подсудимый вменяемую ему вину не признает.

Ранее судебным решением приказ о его назначении РТП был признан недействительным, нелегитимным. То есть суд признал, что Лукин на момент трагедии не являлся РТП — руководителем тушения пожара.

10 августа прошлого года он принимал участие в работах по прокладке лесной просеки, где использовались четыре бульдозера и где работали добровольцы. Ранее с помощью дрона было установлено, что пожар находится в 5-6 км от них, и ветер несет его в другую сторону.

Два бульдозера валили деревья, еще два, шедшие сзади, расчищали завалы. Внезапно ветер переменил направление, и верховой пожар стал быстро надвигаться на новую просеку.

Лукин пытался предупредить водителей идущих сзади машин о том, что они уже не в тылу, а на линии огня, но был сам отсечен от них верховым пожаром. Ему удалось укрыться вблизи водоема и таким образом спастись. Вернуться в лагерь пожарных ему удалось только вечером, когда его уже сочли пропавшим без вести.

К сожалению, пропал и один из расчищавших просеку бульдозеристов. Были организованы его поиски, но они не увенчались успехом. Тело пропавшего – бульдозериста ООО «Мегинские автомагистрали» Элбаги Игитяна — обнаружили в сгоревшей тяжелой технике на следующий день.

Обвинение строится на том, что Лукин не провел инструктаж по технике безопасности и допустил к тушению людей без спецодежды. Однако не учитывается, что инструктаж был, хоть и в устной форме, — не хватало времени. К тому же первоначально работы шли на достаточно безопасном расстоянии от пожара, резкую смену ветра предусмотреть не мог никто.

Этой весной известный якутский политик и общественный деятель Ульяна Винокурова, побывав в Чурапче вместе с представителями лесной отрасли, в ходе встречи с руководством районной администрации, сказала, что дело Лукина станет своего рода «Рубиконом», — вне зависимости от того, оправдают подсудимого инженера лесопожарной службы или нет.

Потому что от этого суда зависит очень многое, в том числе то, насколько и профессиональные огнеборцы, и добровольцы, и волонтеры будут активно участвовать в тушениях природных пожаров, от которых республика страдает и нынче. И будет страдать и в будущем.

«V Якутии.ру» продолжает следить за делом огнеборца Лукина.