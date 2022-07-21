В случае обвинительного приговора Лукину, профессия лесничего обречена — Саргылана Аммосова

В свет вышло письмо за подписью председателя общества лесоводов Якутии Саргыланы Аммосовой. В нем выражаются слова поддержки лесничему Николаю Лукину, которому завтра 22 июля будет объявлен приговор суда, сообщает телеграм-канал ЯкутИнформ.

«В случае обвинительного приговора в отношении Николая Лукина, профессия лесничего обречена на огромные репутационные потери». Граждане перестанут приходить в профессию. Работа эта адская, делают её люди, глубоко и беззаветно любящие свой край», — говорится в письме.

Напомним, в прошлом году во время борьбы с огненной стихией в Чурапчинском улусе погиб доброволец Элбаги Агасиевич Игитян.

По факту трагической гибели правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым по делу стал бывший специалист Чурапчинского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» Николай Лукин.

Тогда же Ил Дархан Айсен Николаев выразил поддержку лесничему, и уверенность в том, что никакого субъективизма и поспешных решений в виновности людей, тушивших лесные пожары, не должно быть.

16 августа 2021 года Элбаги Игитян был посмертно награжден.

«В знак глубокой благодарности и уважения всех якутян к сыну армянского народа я принял решение о его посмертном награждении знаком „Гражданская доблесть“», — заявил тогда Айсен Николаев.

тгк ЯкутИнформ