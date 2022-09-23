Открытое письмо Ивана Шамаева о частичной мобилизации в Якутии — Телеграм

В якутском Телеграме опубликовано открытое письмо Ивана Шамаева:

Президенту Российской Федерации Верховному Главнокомандующему ВС РФ В.В. Путину,

Министру обороны Российской Федерации С.К. Шойгу,

Главе Республики Саха (Якутия) А.С. Николаеву,

Председателю Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.И. Еремееву



21 сентября 2022 года подписан и обнародован Указ Президента РФ В.В. Путина об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. В средствах массовой информации имеется официальное заявление Министерства Обороны РФ о том, что призовут 300 тысяч резервистов. Если исходить из этой цифры и допустить, что Министерство обороны будет придерживаться принципа пропорциональности мобилизационной нагрузки в зависимости от количества населения административно-территориальных единиц (субъектов, районов, населенных пунктов), то это означает, что из российского поселения с населением 1000 жителей должно быть призвано по 2 человека, из Республики Саха (Якутия) примерно 2000 человек. Частичная мобилизация, начатая 21 сентября, идет полным ходом. Общественность республики обеспокоена информацией о масштабах призыва, в разы превышающих цифры, соответствующие принципам пропорциональности мобилизационной нагрузки.

Практика двух дней мобилизации показала, что она проводится с грубейшими нарушениями федерального законодательства о воинской службе и прав человека, были призваны люди, подлежащие отсрочке и освобождению от мобилизации, возникла угроза оголения мужского состава и без того малолюдных северных районов Якутии. На Восточном экономическом форуме Президент России В.В. Путин заявил, что «Дальний Восток наряду с Арктикой – это регионы, за которыми, безусловно, будущее России». Якутия – форпост Российской Федерации на северо-востоке страны.

В период специальной военной операции, в канун зимы, особо актуальными становятся вопросы безопасности жизнеобеспечения на Крайнем Севере, где население живет и работает в экстремальных природно-климатических условиях. Практически половина жителей Якутии проживает в сельской местности и круглогодично занимается сельскохозяйственным трудом, обеспечивающим население северного края необходимыми для гарантированной продовольственной безопасности продуктами питания.

Также очень важным является вопрос организации охраны военными частями таких промышленных объектов, как Вилюйская ГЭС, ЯТЭЦ, ГРЭС-1, ГРЭС-2, линии магистральных газопроводов протяженностью более 2700 километров, обеспечивающие теплом и электроэнергией всю Центральную Якутию, газопровод «Сила Сибири», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и т.д.

Учитывая вышеизложенное:

— просим обнародовать численность мобилизованных из Якутии, утвержденных квотой Президента РФ;

— на основании того факта, что преобладающая часть Якутии относится к Арктической зоне РФ и к приравненным к ней территориям экстремально природно-климатическими условиями и подвергающимся чрезвычайным стихийным природным бедствиям федерального уровня, вывести территорию Республики Саха (Якутия) из мобилизационного списка;

— считаем необходимым освободить от призыва и предоставить брони на все время боевых действий гражданам Якутии, занятым на традиционных отраслях производства продовольственного обеспечения (коневоды, скотоводы, оленеводы, рыбаки, охотники), работникам здравоохранения и образования в арктических и приравненных к ним территориях; работникам жизнеобеспечивающих отраслей -авиационной, дорожной, нефтегазовой отраслей, энергетики, ЖКХ;

— освободить от призыва представителей коренных малочисленных народов Севера;

— укомплектовать воинские подразделения, охраняющие жизненно важные промышленные объекты на территории Республики Саха (Якутия) воинами, призванными из Якутии.



Председатель Конгресса Саха И. Шамаев

23.09.2022 г.