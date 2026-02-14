Герой России Андрей Григорьев — свой для якутских мадьыны

Почти 200 спортсменов сразятся в первый день чемпионата Якутии по мас-рестлингу

В Якутске в спорткомплексе «Модун» 14 февраля стартует чемпионат республики по мас-рестлингу среди мужчин, женщин и ветеранов. В борьбу в первый соревновательный день вступят 190 спортсменов. Почти столько же выступят в воскресенье

Герой России Андрей Григорьев «Тута» принял участие на торжественном открытии чемпионата Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу, сообщает «Спорт Якутии»

Герой России Андрей Григорьев избран Почетным членом и вице-президентом Федерации по мас-рестлингу РС(Я)

Титулованные мас-рестлеры Дмитрий Попов и Анатолий Гладков удостоены высоких званий «Почетного мастера спорта Республики Саха (Якутия) по национальным видам спорта»

Такого звания удостаиваются лишь немногие. Спортсменам необходимо выиграть и набрать более 150 баллов по классификации чемпионатов РС(Я), Игр Манчаары и чемпионатов России.

На открытии чемпионата Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу троим мадьыны вручили удостоверения «МАСТЕРА СПОРТА РС(Я) ПО МАС-РЕСТЛИНГУ»:

Анна Саморцева (Нюрба)

Тимур Корякин (Анабар)

Владимир Мохначевский (М-Кангалас)

После обращений сунтарцам и нюрбинцам дали послабления по электроэнергии