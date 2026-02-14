Герой России Андрей Григорьев — свой для якутских мадьыны
Почти 200 спортсменов сразятся в первый день чемпионата Якутии по мас-рестлингу
В Якутске в спорткомплексе «Модун» 14 февраля стартует чемпионат республики по мас-рестлингу среди мужчин, женщин и ветеранов. В борьбу в первый соревновательный день вступят 190 спортсменов. Почти столько же выступят в воскресенье
Герой России Андрей Григорьев «Тута» принял участие на торжественном открытии чемпионата Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу, сообщает «Спорт Якутии»
Герой России Андрей Григорьев избран Почетным членом и вице-президентом Федерации по мас-рестлингу РС(Я)
ПРЯМОЙ ЭФИР | ЧЕМПИОНАТ ЯКУТИИ ПО МАС-РЕСТЛИНГУ | ДЕНЬ 1 смотрите на vk.ru/id1099721567
Титулованные мас-рестлеры Дмитрий Попов и Анатолий Гладков удостоены высоких званий «Почетного мастера спорта Республики Саха (Якутия) по национальным видам спорта»
Такого звания удостаиваются лишь немногие. Спортсменам необходимо выиграть и набрать более 150 баллов по классификации чемпионатов РС(Я), Игр Манчаары и чемпионатов России.
На открытии чемпионата Республики Саха (Якутия) по мас-рестлингу троим мадьыны вручили удостоверения «МАСТЕРА СПОРТА РС(Я) ПО МАС-РЕСТЛИНГУ»:
Анна Саморцева (Нюрба)
Тимур Корякин (Анабар)
Владимир Мохначевский (М-Кангалас)
Следите за состязаниями ЧЕМПИОНАТа ЯКУТИИ ПО МАС-РЕСТЛИНГУ в тгк Спорт Якутии
После обращений сунтарцам и нюрбинцам дали послабления по электроэнергии
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.
Добавить комментарий