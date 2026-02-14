Наши рубрики

14.02.2026 12:33
Общество
После обращений сунтарцам и нюрбинцам дали послабления по электроэнергии

Власти Якутии пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии для жителей Сунтарского и Нюрбинского районов, где отсутствует газовое отопление и основным источником тепла остаётся электричество, сообщает ЯСИА.

Для населения, применяющего электроотопление в бытовых целях в отопительный период — с сентября по май — установлены максимальные допустимые диапазоны потребления с учётом повышающего коэффициента 1,8, предусмотренного федеральным законодательством:

первый диапазон — до 7020 кВт⋅ч в месяц;
второй диапазон — от 7021 до 10 800 кВт⋅ч в месяц;
третий диапазон — свыше 10 801 кВт⋅ч в месяц.

В Госкомцен Якутии отметили, что работа межведомственной группы будет продолжена.

Источник: ЯСИА
Фото: ЯСИА

