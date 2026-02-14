После обращений сунтарцам и нюрбинцам дали послабления по электроэнергии
Власти Якутии пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии для жителей Сунтарского и Нюрбинского районов, где отсутствует газовое отопление и основным источником тепла остаётся электричество, сообщает ЯСИА.
Для населения, применяющего электроотопление в бытовых целях в отопительный период — с сентября по май — установлены максимальные допустимые диапазоны потребления с учётом повышающего коэффициента 1,8, предусмотренного федеральным законодательством:
первый диапазон — до 7020 кВт⋅ч в месяц;
второй диапазон — от 7021 до 10 800 кВт⋅ч в месяц;
третий диапазон — свыше 10 801 кВт⋅ч в месяц.
В Госкомцен Якутии отметили, что работа межведомственной группы будет продолжена.
