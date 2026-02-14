Коммунисты ликуют: Суд отменил переименование площади Ленина в Якутске

Решение о переименовании в Якутске части площади Ленина в площадь Республики признано недействительным.



Судья Якутского горсуда Михаил Макаров 13 февраля удовлетворил иск якутских коммунистов и признал недействующим пункт 2 решения Якутской гордумы от 26 февраля 2025 года «о присвоении части площади Ленина с восточной стороны от проспекта Ленина наименования – площадь Республики».

Иск рассматривался горсудом с сентября 2025 года, административными истцами изначально являлись Губарев Виктор и Куличкин Вячеслав.

В деле в качестве заинтересованных лиц участвовали Министерство имущественных и земельных отношений РС(Я), Окружная администрация города Якутска и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС(Я), главный архитектор г. Якутска Сергеев Семен и прокуратура РС(Я).

В свое время лидер якутских коммунистов Виктор Губарев называл антисоветизмом факт переименования площади Ленина в Якутске. Политолог Гращенков Илья назвал «наезд» в Якутии на символ КПРФ – Ленина – имиджевой пощечиной коммунистам, сообщает тгк Торбозное радио.

Вопрос переименования центральной площади Ленина в столице Якутии взывал массу ожесточенных споров и дискуссий не только на местном уровне, но и с участием политиков федерального уровня.

Дошло даже до того, что руководитель Регисполкома Якутского реготделения ВПП «Единая Россия» Сулустан Заболоцкий с автоматом в руках потребовал от лидера КПРФ Зюганова Геннадия следить за языком…

Не менее бурно прошли в мэрии Якутска общественные слушания по вопросу переименования, где громко и порой яростно звучали разные мнения.

Впереди апелляция в Верховном суде РС(Я), поддержит ли он решение горолского суда?

