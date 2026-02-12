Сегодня день рождения депутата, дирижера, адвоката, телезвезды и народного мастера
Сегодня, 13 февраля исполнилось 58 лет Анатолию Николаевичу НИКОЛАЕВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), ректору Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Владимировна БАЗАЛЕВА, дирижер, заслуженный деятель искусств РС(Я), заслуженный работник культуры РФ.
Сегодня отмечает свой день рождения Нина Егоровна САННИКОВА, известный адвокат, общественный деятель.
13 февраля исполнилось 38 лет Олегу КОЛЕСОВУ – ТАЛБАНУ, телезвезде НВК САХА.
В этот же день исполнился 63 года Ивану Ивановичу ЗАБОЛОЦКОМУ, народному мастеру РС(Я).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
