Коренные народы: Уникальное исследование хранителей Севера
Ученые Академии наук Якутии подготовили актуальную книгу
Опубликовано масштабное научное исследование «Якутия: коренные малочисленные народы», представляющее собой всесторонний анализ положения пяти коренных этносов Республики Саха (Якутия) – долган, эвенков, эвенов, юкагиров и чукчей. Работа основана на данных последней Всероссийской переписи населения 2020 года и актуальной статистики, что делает её незаменимым источником информации для учёных, политиков, общественных деятелей и всех, кто интересуется судьбой коренных народов Севера. Предлагаем видеоматериал о монографии:
Ключевые выводы исследования:
- Демографическая картина: Общая численность коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Якутии составляет 41 933 человека. Эвенки (24 323 чел.) и эвены (13 233 чел.) составляют почти 90% этой группы. За десятилетие (2010–2020 гг.) общая численность КМНС выросла на 2,5%, однако динамика по отдельным народам неоднородна: эвенки, долганы и юкагиры показали прирост, а численность эвенов сократилась.
- Урбанизация и язык: Сохраняется высокий удельный вес сельского населения (69,3%), что свидетельствует о тесной связи с традиционным укладом. Тем не менее, тенденция к урбанизации усиливается. Языковая ситуация остаётся сложной: отмечается значительный прирост числа владеющих родным языком среди долган и эвенков, но для языков чукчей, эвенов и юкагиров сохраняется критическая угроза исчезновения.
- Уровень жизни: Среднедушевые денежные расходы домашних хозяйств КМНС на 23% превышают среднероссийский уровень, что во многом обусловлено высокой стоимостью жизни на Севере. Основные статьи расходов – продукты питания (34,4%), ЖКУ (12,5%) и транспорт (10,6%). Структура доходов демонстрирует высокую зависимость от государственных трансфертов и помощи родственников.
- Традиционное хозяйство: Северное оленеводство остается основой жизнедеятельности и культурной идентичности для многих общин. Поголовье оленей в республике составляет около 162,6 тыс. голов. Исследование подчёркивает ключевую роль государственной поддержки для устойчивости этой отрасли и необходимость развития перерабатывающей инфраструктуры.
- Инфраструктурные вызовы: В местах традиционного проживания сохраняются серьёзные проблемы с доступом к качественному образованию, здравоохранению, современному жилью и торговой инфраструктуре. Особую озабоченность вызывает состояние малокомплектных школ и удалённость медицинских пунктов.
Научная и практическая ценность издания:
- Актуальность данных: Впервые в одном издании систематизированы и проанализированы итоги ВПН-2020 в разрезе коренных народов Якутии.
- Комплексный подход: Работа охватывает широкий спектр тем – от историко-этнографической справки до детального анализа демографии, экономики, языковой ситуации и социальной сферы.
- Практические рекомендации: Исследование выявляет ключевые проблемы и служит основой для выработки адресных мер государственной политики, направленных на устойчивое развитие коренных народов, сохранение их уникального культурного наследия и улучшение качества жизни.
Издание «Коренные малочисленные народы Якутии» предназначено для исследователей в области этнографии, демографии, социологии и региональной экономики, а также для государственных служащих, работников образования и культуры, представителей общественных организаций коренных народов.
Презентация книги пройдет в ближайшие недели, Академия наук Якутии сообщит об этом отдельно на портале “SakhaLife”. Подписывайтесь на социальные сети АН РС (Я)!
Немного из жизни Отдела этносоциальных и этноэкономических исследований геосистем Академии наук РС (Я) в нашем коротком видео:
