Якутская песня из США: поздравление от Сьюзи Крейт и ее дочери Туйаары-Кэтрин

Американка Сьюзи Крейт и ее дочь Туйаара — Кэтрин уже в который раз поздравили якутян с Днем родного языка и спели дуэтом популярную якутскую песню. Видео опубликовал тгк @chokkai

Напомним, в 90-е годы молодая ученая-анторополог, эколог Сьюзи Крэйт вышла замуж за Прокопия Егорова из села Эльгяй Сунтарского района. Супруги уехали в США, у них родилась дочь, которую назвали двойным именем Туйаара — Кэтрин.

Загадка экзотической птицы: Говорун зимовал в Якутии?