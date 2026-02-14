14.02.2026 11:30
чтение: 1 мин
Якутская песня из США: поздравление от Сьюзи Крейт и ее дочери Туйаары-Кэтрин
Американка Сьюзи Крейт и ее дочь Туйаара — Кэтрин уже в который раз поздравили якутян с Днем родного языка и спели дуэтом популярную якутскую песню. Видео опубликовал тгк @chokkai
Напомним, в 90-е годы молодая ученая-анторополог, эколог Сьюзи Крэйт вышла замуж за Прокопия Егорова из села Эльгяй Сунтарского района. Супруги уехали в США, у них родилась дочь, которую назвали двойным именем Туйаара — Кэтрин.
