Загадка экзотической птицы: Говорун зимовал в Якутии?
В Якутии заметили причудливую птицу. В сетях узнали редкого залетного гостя, эту птицу зовут удод. Как она оказалась в наших суровых краях остается загадкой. О месте и времени съемок не сообщается.
Подписчики тгк Охота и рыбалка в Якутии сравнили птицу удод с загадочной птицей Говорун из советского мультфильма Тайна третьей планеты.
Есть определенное сходство, скажите?
