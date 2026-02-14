Загадка экзотической птицы: Говорун зимовал в Якутии?

В Якутии заметили причудливую птицу. В сетях узнали редкого залетного гостя, эту птицу зовут удод. Как она оказалась в наших суровых краях остается загадкой. О месте и времени съемок не сообщается.

Подписчики тгк Охота и рыбалка в Якутии сравнили птицу удод с загадочной птицей Говорун из советского мультфильма Тайна третьей планеты.

Есть определенное сходство, скажите?

