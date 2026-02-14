Музей Якутска приглашает на разговор о родном языке
Вчера мы отметили День родного языка и письменности в Республике Саха (Якутия).
Сегодня, когда особенно важно помнить силу живого слова, приглашаем на разговор о родном языке. Вместе мы поговорим о том, как родной язык формирует мышление и самосознание, о роли творчества в возрождении языка, о личном опыте погружения в родной язык, о том, как находить в нём опору и вдохновение.
Участвуют: Татыйаас Филиппова, писатель, автор выставки фотопоэзии «Кыыл саҥата», Игорь Данилов, м.н.с. Центра социолингвистических исследований ИГИиПМНС СО РАН.
День родного языка — это не просто календарная дата, а повод осознать ценность языкового наследия и задуматься о том, что каждый может сделать для его будущего.
Когда: 14 февраля 2026 года, начало в 15:00.
Где: Музей истории города Якутска, ул. Аммосова, 1/1.
