Язык моих предков — конкурс от юной блогерши

В Якутии стартует республиканский конкурс сочинений «Язык моих предков»
В Якутии объявлен старт республиканского конкурса сочинений для школьников на родных языках коренных народов республики — «Язык моих предков». Конкурс приурочен к Году единства России и Году культуры в Республике Саха (Якутия). Проект направлен на поддержку, сохранение и популяризацию родных языков, а также на развитие творческого самовыражения детей и подростков.
К участию приглашаются школьники с 5 по 11 классы. Принимаются сочинения, написанные на родных языках коренных народов Якутии. Участие в конкурсе бесплатное, каждый участник получит сертификат.
Лучшие работы, написанные на языках КМНС, будут опубликованы на портале «ИЛКЭН.ру», что позволит сохранять и популяризировать родные языки в цифровом пространстве.
Сроки проведения конкурса:
- Старт конкурса: 13 февраля — в Декаду родных языков
- Подведение итогов: 19 марта — в День Арктики
- Награждение победителей: 1 апреля — в рамках гранд-финала международного фестиваля творчества «Кындыкан — душа Севера»
Конкурс «Язык моих предков» — это открытая площадка, где через слово, личные истории и размышления школьники могут выразить свою связь с культурой, языком и наследием своих предков.
Организаторы
Конкурс проводится Фондом развития культуры Якутии, Агентством развития творчества «АРТСЕВЕРА» совместно с , Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия), Фондом поддержки коренных малочисленных народов «Кындыкан» и Арктическим государственным университетом искусств, культуры и креативных индустрий, при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), кафедры Северной филологии СВФУ им. М.К. Аммосова, Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия), а также при информационной поддержке медиа группы «Ситим», народной газеты «Кыым» и новостного портала на языках коренных малочисленных народов Севера «ИЛКЭН.ру».
Агентство развития творчества «АРТСЕВЕРА» проводит творческие конкурсы с 2018 года, помогая педагогам и школьникам развивать свои таланты, организовывать творческие проекты и совершенствовать навыки в искусстве и культуре. Участие в мероприятиях «АРТСЕВЕРА» даёт детям и молодежи возможность проявить себя, получить экспертную оценку своих работ, а также обменяться опытом с профессионалами и другими участниками.
Соорганизатором конкурса выступает Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) — одна из ключевых площадок, работающих с развитием человеческого потенциала, профессионального самоопределения и ценностных ориентиров молодёжи.
Директор ЦОПП РС(Я) Владислав Хабаров отметил значимость инициативы для воспитания подрастающего поколения:
«Сохранение родного языка, культурного наследия и исторической памяти — это одна из ключевых основ развития современного поколения. Именно в школьном возрасте формируется осознанное отношение к своим корням, культуре и ценностям. Конкурс „Язык моих предков“ помогает детям почувствовать связь с традициями своего народа и осознать, что язык — это не просто средство общения, а носитель культуры и духовной преемственности».
Специальная номинация от Айыыны Кожуровой
В рамках конкурса учреждена специальная номинация от юного блогера Айыыны Кожуровой — по названию её авторского проекта-челленджа Һ Ө Ҕ Ү Ҥ. Она выберет лучшую работу на якутском языке.
Айыыны Кожуровой:
«Родной язык-это наша культура, язык на котором говорят мои родители, бабушки, дедушки и их родители. Я и в будущем хочу, чтобы мои потомки знали свой родной язык. Через сочинения дети могут свободно рассказать свои личные истории, и делиться тем, что для них действительно важно и близко. Этот конкурс даёт возможность писать именно на родном языке, не боясь, что тебя не услышат или не поймут. Я с радостью поддерживаю этот проект и стала его амбассадором, потому что верю: пока жив язык — жив и наш народ».
Айыына также выступит амбассадором конкурса: анонсирует его, примет участие в отборе победителя своей номинации и 1 апреля лично наградит победителей или их представителей в рамках фестиваля «Кындыкан — душа Севера».
Об Айыыне Кожуровой и её челлендже
В преддверии Дня якутского языка и письменности, который отмечается 13 февраля, Айыына запустила челлендж #ҺӨҔҮҤ. Название основано на уникальном сочетании пяти якутских букв — Һ, Ө, Ҕ, Ү, Ҥ, созвучных слову «удивляйтесь». Челлендж призывает делиться в социальных сетях всем удивительным и интересным — природой, людьми, талантами, короткими видео и фразами на якутском языке с подписью «ҺӨҔҮҤ».
Инициатива получила широкий отклик среди жителей республики. Челлендж #ҺӨҔҮҤ был поддержан главой Якутии Айсеном Николаевым, который отметил, что подобные инициативы способствуют популяризации якутского языка и формированию позитивного образа региона в интернет-пространстве.
С положением конкурса сочинений можно ознакомиться на сайте: www.artsevera.com
