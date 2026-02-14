ЛЕНИММИТИН көмүскүүр иэспит биһи көлүөнэ!
Полина Победа, вдохновленная решением суда, отменившего переименование площади Ленина в Якутске, написала сегодня по этому случаю стихотворение.
ТУЛУУР НААДА
Чахчы буолбут дьэ УРАА!
Тылга эрэ буолбакка
Тыыҥҥа кытта киирдэҕэ
Ботуруйуот өйдөбүл!
Сэбиэскэйи чуумпутук
Атаарбыппыт аһыылаах!
ЛЕНИММИТИН көмүскүүр
Иэспит биһи көлүөнэ!
Кырдьык диэммит, суобаспыт
Отой сүтэн хаалбатах!
Онтукайбыт түмүгэ
Көһүннэҕэ! Кыайдаҕа!
Ама бары өйдөнөн
Атын санаа, атын дьол
Буолбуппут да иһин
Умнумуоҕуҥ ааспыты!
Хайдах курдук ыар олох
Сабардаабыт кэмигэр
Күн сырдыгын биэрбитэй
Улуу ЛЕНИН толкуйа!
Үйэлэргэ умнууга
Хаалыа суоҕа! Хаалбатын!
Улуу ЛЕНИН үөрэҕэ!
Эһээ ЛЕНИН сиэннэрэ!
Саамай дьоллоох кэмнэргэ
Тиксибиппит биһиги
Көмүс дэнэр көлүөнэ
ХХ-с үйэ дьонноро!
Хайа баҕар ыар түүллэр
Ааһар, сүтэр кэмнээхтэр!
Дойду булуо оҥкулун!
Тулуур наада ис кукка!
ПОЛИНА ПОБЕДА. 14.02.2026
Читайте так же Коммунисты ликуют: Суд отменил переименование площади Ленина в Якутске
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.
Добавить комментарий