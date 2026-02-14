Наши рубрики

Смотреть все
https://sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png
14.02.2026 15:29
чтение: 1 мин
Сахалыы
#Якутск

ЛЕНИММИТИН көмүскүүр иэспит биһи көлүөнэ!

Полина Победа, вдохновленная решением суда, отменившего переименование площади Ленина в Якутске, написала сегодня по этому случаю стихотворение.    

ТУЛУУР НААДА

Чахчы буолбут дьэ УРАА!

Тылга эрэ буолбакка

Тыыҥҥа кытта киирдэҕэ

Ботуруйуот өйдөбүл!

Сэбиэскэйи чуумпутук

Атаарбыппыт аһыылаах!

ЛЕНИММИТИН көмүскүүр

Иэспит биһи көлүөнэ!

Кырдьык диэммит, суобаспыт

Отой сүтэн хаалбатах!

Онтукайбыт түмүгэ

Көһүннэҕэ! Кыайдаҕа!

Ама бары өйдөнөн

Атын санаа, атын дьол

Буолбуппут да иһин

Умнумуоҕуҥ ааспыты!

Хайдах курдук ыар олох

Сабардаабыт кэмигэр

Күн сырдыгын биэрбитэй

Улуу ЛЕНИН толкуйа!

Үйэлэргэ умнууга

Хаалыа суоҕа! Хаалбатын!

Улуу ЛЕНИН үөрэҕэ!

Эһээ ЛЕНИН сиэннэрэ!

Саамай дьоллоох кэмнэргэ

Тиксибиппит биһиги

Көмүс дэнэр көлүөнэ

ХХ-с үйэ дьонноро!

Хайа баҕар ыар түүллэр

Ааһар, сүтэр кэмнээхтэр!

Дойду булуо оҥкулун!

Тулуур наада ис кукка!

ПОЛИНА ПОБЕДА. 14.02.2026

Читайте так же Коммунисты ликуют: Суд отменил переименование площади Ленина в Якутске

Читайте также:

Фото: Якутия.Инфо

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наши рекомендации