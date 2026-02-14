Школа сахарного диабета: вилюйчане учат правила здоровья

Школа сахарного диабета охватила более 300 жителей Вилюйского района

Сахарный диабет — это не просто болезнь, а настоящий вызов для каждого пациента, требующий дисциплины и глубоких знаний о своем состоянии. Именно поэтому на базе Вилюйской ЦРБ им. П.А. Петрова активно работает «Школа сахарного диабета», сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Специалисты больницы проводят информационно-разъяснительную работу среди самых разных групп населения. В открытых лекциях и беседах приняли участие 61 человек, которые узнали о первых симптомах заболевания, правилах здорового питания и важности контроля уровня сахара в крови.

Кроме того, профилактическая работа вышла за пределы больничных стен. Медики посетили трудовые коллективы города, обучив 64 сотрудника. Это позволило работникам предприятий получить важные медицинские рекомендации без отрыва от производства.

Еще одним важнейшим направлением стала работа с подрастающим поколением. В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями проведено 2 крупных мероприятия, охвативших 103 человека. В их число вошли студенты Вилюйского педагогического колледжа и учащиеся школ города. Молодежи рассказали о вреде фастфуда, сладких газированных напитков и о том, как здоровый образ жизни сегодня помогает избежать диабета в будущем.

Эффективная борьба с болезнью невозможна без повышения квалификации самих специалистов. На тему «Раннее выявление и профилактика сахарного диабета» было проведено обучение для 47 медицинских работников и специалистов Вилюйской больницы. Это позволит еще более точно диагностировать заболевание на ранних этапах, когда лечение наиболее эффективно.

Своими впечатлениями о работе проекта поделилась жительница района Т.В. Алексеева: «Такие занятия очень нужны нам, обычным жителям. Информация подается очень доступно и понятно. Я узнала много нового о том, как правильно выстраивать свой рацион и на какие изменения в организме стоит сразу обращать внимание. Большое спасибо врачам за заботу и такие полезные лекции!»

Министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева подчеркнул важность профилактической работы: «Профилактика сахарного диабета — это реальная возможность сохранить здоровье и качество жизни якутян. Врачи должны сделать все возможное, чтобы они знали о всех рисках и умели их предотвращать».

Вилюйская ЦРБ напоминает жителям района, что регулярная диспансеризация, внимательное отношение к образу жизни и питанию — это самые простые и действенные способы профилактики диабета.

Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», запущенный в 2023 году и ставший частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направлен на модернизацию эндокринологической службы, раннее выявление заболеваний, обеспечение пациентов лекарствами, системами мониторинга глюкозы и развитие диабетических школ.

