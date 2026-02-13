Когда хруст шеей может привести к инсульту: предупреждение эксперта
Инна Павловна Филатова, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Минздрава России
В каких сегментах шейного отдела позвоночника дегенеративные изменения появляются раньше всего и почему?
Дегенеративные процессы в телах позвонков локализуются преимущественно в сегментах позвоночника, которые подвергаются наибольшей статикой динамической нагрузки. Что касается шейного отдела позвоночника, то здесь она падает на нижние сегменты пятого и седьмого шейных позвонков, где в силу этого дегенеративные изменения развиваются раньше всего.
Какие основные причины дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника?
Причинами деградативно-дистрофических изменений позвоночника являются различные факторы. На первом месте стоит его возрастное или статистическое изнашивание, в кавычках, наступающее ранее всего в межпозвонковых дисках. В основе этих изменений лежат биохимические сдвиги в тканях диска, нарушение обмена веществ и эндокринных функций. Эти явления вызывают дегидратацию диска, уплотнение и конденсацию коллоидной части клеток.
У каких групп пациентов остеохондроз выражен сильнее и как травмы влияют на развитие изменений?
Многочисленные исследования показывают, что остеохондроз выражен больше у людей с склонных к подагре и сахарному диабету. Большое значение в развитии деформирующих изменений позвоночника имеет помимо возрастного, также механических факторов. Перед травмой позвоночника возникает разрыв связок, надрыв диска, переломы мелких суставов, что может впоследствии приводить к перестройке структуры диска и развитию деформирующего спондилеза или артроза. У лиц, у которых имело место повреждение позвоночника, негативные его изменения наступают в сравнительно молодом возрасте и вскоре после перенесенной травмы.
