Ежедневный гороскоп на воскресенье 15 февраля 2026 года

Предупреждение о Луне

Гороскоп на 15 февраля 2026 года: 27–28 лунные сутки, убывающая Луна.

После 1:45 ночи отсутствуют ограничения на покупки и принятие важных решений. Луна пребывает в знаке Водолея.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день дружеские отношения могут проявить себя неожиданным образом. Кто-то способен поступить так, что вы будете удивлены. Также не исключена встреча с яркой и нестандартной личностью — человеком необычным, возможно, более зрелым, чувствительным, поэтичным или загадочным.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Проявляйте осмотрительность в контактах с руководством, родителями и представителями власти, так как окружающие могут остро отреагировать на ваше поведение. В то же время вас самих может удивить реакция других людей. Любые ограничения сегодня будут восприниматься вами крайне болезненно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Планы, связанные с поездками, могут внезапно измениться. Также возможны неожиданные новости из средств массовой информации. Вероятно, вы будете склонны протестовать против правил и установлений, касающихся церкви, образования или общественных структур. Появится сильное желание действовать по собственным правилам.

Рак (21 июня – 22 июля)

Внимательно проверяйте банковские данные и все вопросы, связанные с совместными финансами, наследством, налогами и задолженностями, поскольку возможны нестандартные или неожиданные ситуации. Важно быть в курсе происходящего: промедление может обернуться потерями. Действуйте максимально осторожно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Партнер, супруг или близкий друг сегодня может преподнести неожиданный сюрприз. Также не исключено, что человек старшего возраста даст вам совет, особенно в практической или финансовой сфере. Если же рекомендации вызывают сомнения, лучше не торопиться с выводами. Возьмите паузу на день-два, чтобы спокойно все обдумать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Ваш рабочий распорядок сегодня может быть нарушен. Возможны технические неполадки, сбои в работе компьютеров, перебои с электричеством или нехватка персонала. Тем не менее вы сможете выполнить значительный объем задач благодаря своей собранности, целеустремленности и концентрации.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Родителям стоит проявить особую внимательность, так как день несет повышенный риск травм или аварий для детей. Важно всегда знать, где они находятся, независимо от их возраста. Кроме того, социальные мероприятия могут неожиданно измениться: их могут отменить, перенести или начать без предупреждения. Будьте готовы к любому развитию событий.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Существует высокая вероятность нарушений в привычном домашнем укладе. Возможны поломки мелкой бытовой техники или другие незначительные неисправности. Не исключен и неожиданный визит гостя. Проявите терпение, чтобы избежать конфликтов в семье. Также вероятна путаница в общении с человеком старшего возраста — сохраняйте спокойствие.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Следует учитывать, что сегодняшний день для вас потенциально травмоопасен. Хотя неприятностей можно избежать, общий фон требует повышенной внимательности к словам и поступкам. Будьте особенно осторожны в общении, чтобы не сказать лишнего и впоследствии не сожалеть об этом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Неожиданные обстоятельства сегодня могут затронуть ваши финансы, имущество, активы или источники дохода. Проявляйте бдительность и проверьте онлайн-банкинг. В то же время возможна внезапная и удачная идея, связанная с заработком. Совет от старшего человека может оказаться полезным, но при этом довольно неопределенным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ваш гороскоп на 15 февраля: Существует риск внезапных конфликтов. Вы можете остро отреагировать, если кто-то попытается ограничить вашу свободу или навязать свои методы. Личная независимость сегодня имеет для вас первостепенное значение. Любые советы воспринимайте с осторожностью и здоровым скептицизмом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Несмотря на беспокойный характер дня, благодаря влиянию Меркурия и Венеры в вашем знаке вы будете сохранять ясность мышления, дипломатичность и обаяние. Однако внешние обстоятельства или закулисные процессы могут быть хаотичными и непредсказуемыми. При наличии сомнений лучше воздержаться от активных действий.

Если у вас сегодня день рождения

Сегодня день рождения отмечают актрисы Анна Уколова (1978) и актриса Наталья Гусева (1972). Вы отличаетесь обаянием, энтузиазмом и доброжелательностью. Вы цените дружбу и стремитесь к новым впечатлениям и приключениям. В этом году рекомендуется провести тщательную инвентаризацию своей жизни, так как он завершает девятилетний цикл. Освободитесь от всего, что мешает вашему движению вперед, и наведите порядок как во внешних делах, так и во внутреннем состоянии.

