Казахстанский фигурист Михаил ШАЙДОРОВ завоевал золото олимпийских игр в Италии. Это случилось впервые в истории казахстанского спорта. Второе и третье места взяли японцы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял решение наградить Шайдорова орденом «Барыс» II степени, сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Казахстанский мультимиллионер якутского происхождения Арсен ТОМСКИЙ уже купил подарок отцу чемпиона. Вот как Томский сообщает об этом в телеграм-канале, который назван его именем.

— Это нереально круто и классно — гордиться за свою страну! Спасибо Михаилу за эту гордость и радость. Потрясающая, очень вдохновляющая золотая олимпийская победа в совершенно невероятном стиле.

В знак глубокого уважения и благодарности я хочу сделать подарок человеку, который стоял у истоков этого успеха. Я дарю Audi Q8 отцу чемпиона — Станиславу Александровичу. Это подарок от меня лично и от всех казахстанцев.

Станислав Александрович не только был первым тренером Михаила, но и когда-то продал свой автомобиль ради мечты сына — сегодня эта мечта стала золотой. Пусть этот автомобиль, уже ждущий своего владельца в Audi Almaty, станет символом нашей общей благодарности. Пусть кольца Audi всегда напоминают вашей семье об этой великой олимпийской победе!

Поздравляю и новых побед Михаилу!

