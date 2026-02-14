Арсен Томский: От имени всех казахстанцев дарю Audi Q8 отцу олимпийского чемпиона!
Казахстанский фигурист Михаил ШАЙДОРОВ завоевал золото олимпийских игр в Италии. Это случилось впервые в истории казахстанского спорта. Второе и третье места взяли японцы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял решение наградить Шайдорова орденом «Барыс» II степени, сообщает пресс-служба главы Казахстана.
Казахстанский мультимиллионер якутского происхождения Арсен ТОМСКИЙ уже купил подарок отцу чемпиона. Вот как Томский сообщает об этом в телеграм-канале, который назван его именем.
— Это нереально круто и классно — гордиться за свою страну! Спасибо Михаилу за эту гордость и радость. Потрясающая, очень вдохновляющая золотая олимпийская победа в совершенно невероятном стиле.
В знак глубокого уважения и благодарности я хочу сделать подарок человеку, который стоял у истоков этого успеха. Я дарю Audi Q8 отцу чемпиона — Станиславу Александровичу. Это подарок от меня лично и от всех казахстанцев.
Станислав Александрович не только был первым тренером Михаила, но и когда-то продал свой автомобиль ради мечты сына — сегодня эта мечта стала золотой. Пусть этот автомобиль, уже ждущий своего владельца в Audi Almaty, станет символом нашей общей благодарности. Пусть кольца Audi всегда напоминают вашей семье об этой великой олимпийской победе!
Поздравляю и новых побед Михаилу!
Читайте так же Звезды якутской эстрады на югАХ!
Читайте также:
Наши рекомендации
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Спасибо за подписку!
Подписка оформлена. Следите за новостями на вашей почте.
Не удалось оформить подписку
Возможно, этот email уже подписан или содержит опечатку — проверьте адрес и попробуйте снова.
Добавить комментарий