Начал работу съезд Конгресса народа саха

Сегодня в г.Якутске начал свою работу съезд Конгресса народа саха. На общее собрание прибыло более 180 делегатов из 23 улусов республики и г.Якутска.

Работа по созданию III конгресса началась 15 сентября 2018 г. Учредительный съезд был проведен 15 февраля 2019 г.



За три года общественное объединение провело большую работу по консолидации народа, объединению усилий общественности в решении многих насущных вопросов республики, служило связующим мостиком между населением и руководством Якутии.

Съезд подведет итоги деятельности Конгресса, выберет новый состав правления, наметит планы на будущее.