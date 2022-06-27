27.06.2022
11:34
126
Сахалыы
Начал работу съезд Конгресса народа саха
Сегодня в г.Якутске начал свою работу съезд Конгресса народа саха. На общее собрание прибыло более 180 делегатов из 23 улусов республики и г.Якутска.
Работа по созданию III конгресса началась 15 сентября 2018 г. Учредительный съезд был проведен 15 февраля 2019 г.
За три года общественное объединение провело большую работу по консолидации народа, объединению усилий общественности в решении многих насущных вопросов республики, служило связующим мостиком между населением и руководством Якутии.
Съезд подведет итоги деятельности Конгресса, выберет новый состав правления, наметит планы на будущее.
Фото: автора
Источник: Владислав КОРОТОВ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.06.2022
0
0
27.06.2022
0
111
27.06.2022
0
174
27.06.2022
0
134
27.06.2022
0
906
27.06.2022
0
717
27.06.2022
0
345
27.06.2022
0
159
27.06.2022
0
297
27.06.2022
0
281
27.06.2022
0
126
27.06.2022
0
618
27.06.2022
0
279
27.06.2022
0
590
27.06.2022
0
346
27.06.2022
0
327
27.06.2022
0
2925
27.06.2022
0
2596
27.06.2022
0
578
26.06.2022
0
2683
26.06.2022
0
951
26.06.2022
0
1512
26.06.2022
0
1076
26.06.2022
0
3516
26.06.2022
0
4805
26.06.2022
0
814
26.06.2022
0
679
26.06.2022
0
618
26.06.2022
0
2365
26.06.2022
0
415
26.06.2022
0
2049
26.06.2022
0
1401
26.06.2022
0
1970
26.06.2022
0
3295
26.06.2022
0
1300
26.06.2022
0
31374
26.06.2022
0
480
26.06.2022
0
377
26.06.2022
0
369
26.06.2022
0
991
26.06.2022
0
8089
26.06.2022
0
2388
26.06.2022
0
8489
26.06.2022
0
604
26.06.2022
0
852
26.06.2022
0
3355
26.06.2022
1
13959
25.06.2022
0
1408
25.06.2022
0
436
25.06.2022
0
380
25.06.2022
0
367
25.06.2022
0
947
25.06.2022
0
420
25.06.2022
0
849
25.06.2022
0
1459
25.06.2022
0
2579
25.06.2022
0
703
25.06.2022
0
563
25.06.2022
1
1859
25.06.2022
0
2462
25.06.2022
0
1089
25.06.2022
1
5110
25.06.2022
0
864
25.06.2022
1
1460
25.06.2022
0
937
25.06.2022
0
1166
25.06.2022
0
1961
25.06.2022
0
1233
ТОП НОВОСТИ
26.06.2022
0
31415
25.06.2022
Лучший комментарий
2
16006
21.06.2022
0
14987
26.06.2022
1
13963
21.06.2022
0
12638
25.06.2022
0
11575
23.06.2022
1
9643
21.06.2022
0
9248
26.06.2022
0
8497
26.06.2022
0
8098
Добавить комментарий