Главред и владелица независимого информагентства перешла на работу в госСМИ

Елена ТИХОНОВА, учредитель и главный редактор интернет-газеты «В Якутии.ру» объявила в соцсети о своем новом статусе. Отныне она является редактором русскоязычной версии парламентской газеты «Ил Тумэн». «Как ни поцелуя без любви, так ни строчки без депутата!», — объявила свое кредо новый редактор. Как известно, в каждой шутке только доля шутки, остальное – правда. Надо полагать, Тихонова с присущей ей энергией внесет свежую струю в парламентскую газету и сайт.

Как известно, Издательский дом «Ил Тумэн» возглавляет Мария ХРИСТОФОРОВА, депутат Ил Тумэна, организатор СМИ. В свое время она с нуля создала медиа-холдинг «Ситим», главной гордостью которого является возрожденная народная газета «Кыым». Ее заместителем является Галина БОЧКАРЕВА, председатель Союза журналистов Якутии. Сахаязычную версию газеты «Ил Тумэн» возглавляет Анастасия ИЕВЛЕВА.

И вот теперь русскоязычное издание подкреплено Еленой Тихоновой, которая является одним из ветеранов интернет-журналистики Якутии. В далеком 2005-м первыми ласточками в информационном пространстве республики стали независимое информагентство SakhaNews во главе с Тамарой ШАМШУРИНОЙ, правительственное ЯСИА с Татьяной ТАРАСОВОЙ и независимая интернет-газета «В Якутии.ру» с Еленой Тихоновой. Теперь же не счесть информационных проектов в интернет-пространстве Якутии, и постоянно появляются все новые. Но то, что первые проекты держатся, они конкурентоспособны, свидетельствует о правильной стратегии их создателей.

Елена Тихонова известна в профессиональной среде и как лидер мнений. Вместе с коллегой Игорем САВВИНОВЫМ они создали Экспертный клуб журналистов и блогеров, который активно работает, поднимает актуальные проблемы.

Кто же возглавит ИГ «В Якутии.ру»? Знамя не упадет! Его подхватил известный журналист школы газет «Наше время» и «Якутия» Дмитрий ЛЮ. Сегодня утром впервые за 16 лет Елена Тихонова заменила выходные данные своего интернет-детища.

Желаем коллегам успехов в новых статусах на пользу нашего общества! Изменения всегда вдохновляют.