Глава Якутии пригласил президента Татарстана на главное событие 2022 года

Между правительством Якутии и правительством Татарстана заключено соглашение о сотрудничестве в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Подписали документ глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Соглашение расширяет и детализирует дальнейшее развитие разносторонних отношений регионов.

«На мой взгляд, очень важно сотрудничество между нашими регионами в области айти инфраструктуры — наши компании дружат, работают. Вы — в западной части страны, мы — в восточной части страны являемся флагманами цифровой трансформации экономики. Сегодня Якутия – это почти 90% экспорта айти-услуг на Дальнем Востоке — мы очень быстро растем» — отметил Айсен Николаев.

У регионов налажены прочные связи в области сельского хозяйства, культуры и искусства, развития языков и литературы, науки и образования. Перспективным направлением является развитие туризма и кадрового потенциала.

Отдельно глава Якутии отметил взаимный интерес регионов в развитии сферы использования газомоторного топлива: «Мы работаем с компаниями Татарстана и в ближайшее время планируем сделать несколько прорывов в городском и промышленном транспорте».

Регионы нацелены и на развитие межмуниципального сотрудничества. Межрегиональный форум «Якутия-Татарстан», который прошел в рамках Дней Якутии призван обозначить роль регионов в политической повестке стратегического развития страны.

«Мы уникальные самобытные регионы, внесшие большой вклад в формирование российской государственности. Благодаря нашим субъектам создается особая евразийская поликультурная идентичность многонационального российского народа- это очень важно сохранять. В 2022 году я хочу вас пригласить на мероприятия, приуроченные к 100-летию Якутской АССР» — сказал Айсен Николаев.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов также отдельно выделил сотрудничество регионов в сфере цифровых технологий: «По итогам Дней Якутии в Татарстане — очень серьезно надо рассмотреть сотрудничество в айти-сфере и разработке программных продуктов. У Якутии сильнейшая команда, способная решать современные задачи. Наши регионы входят в Ассоциацию инновационных регионов, мы сотрудничаем в разработке и внедрении инновационных технологий и решений, продвижении высокотехнологических отраслей экономики – это постоянно открывает много возможностей для совместной работы».

Перспективными направлениями сотрудничества, по мнению президента Татарстана, являются сфера использования газомоторного топлива, развитие межмуниципального сотрудничества, укрепление связей в области сохранения коренных языков.

Согласно подписанному документу, в рамках торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества предусмотрено взаимодействие в формировании эффективной системы коммуникации в науке. Планируется обмен опытом в сфере промышленности, в газификации и газоснабжении, содействие по вопросам сельского хозяйства и переработки продукции, в том числе в развитии биотехнологий, экологически чистых средств производства.

В здравоохранении и социальной сфере соглашение подразумевает обмен научно-практической информацией, лучшими практиками в сфере организации работы органов социальной защиты и службы занятости населения. В области информационных технологий стороны намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, обмениваться лучшими региональными практиками и опытом по информатизации и развитию связи.

Расширены статьи, касающиеся развития отношений в области туризма, молодежной политики и спорта, культуры и образования, архивного дела и охраны окружающей среды.

Ближайшими крупными совместными мероприятия регионов станут Международный форум цифровых технологий в Казани в сентябре т.г., форум «Россия – спортивная держава». Также в следующем году планируется проведение Дней Татарстана в Якутии.