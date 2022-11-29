Фотофакт: Прощай, восьмая школа! В Якутске сносят историческое здание

В центре столицы Якутии на проспекте Ленина продолжается снос одной из старейших школ №8, в последствии она стала СОШ №1. Учебное учреждение было введено в эксплуатацию в сентябре 1941 года. Демонтажные работы будут завершены к 15 декабря, сообщает ИА YakutiaMedia.



В Якутске строительство школы на 400 мест началось в 1937 году организацией Якутстройтрест. Это был первый проект двухэтажного каменного дома на столбчатых фундаментах с сохранением режима вечной мерзлоты и проходило в сложных предвоенных условиях.

Как ранее сообщали в мэрии на месте демонтированного учреждения построят новую, четырехэтажную школу, при этом архитектурный облик 40-х годов будет сохранен. Об этом в ходе прямого эфира сказал глава республики Айсен Николаев: «У архитекторов есть подходы к тому, что здание будет более объемным, но вместе с тем сохранит стиль, который некоторые называют «сталинским ампиром», чтобы не изменять облик проспекта Ленина».

Мэрия Якутска в начале ноября объявила аукцион на снос школы и выделила на эти работы 18,6 млн рублей.

Добавим, с марта этого года ученики школы №1, которая в последнее время располагалась в старом здании школы №8, учатся в здании торгово-экономического колледжа.