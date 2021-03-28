Данные экзитпола на выборах мэра Якутска: победа за…

Молодежная общественная организация «Клуб молодых избирателей при Центральной избирательной комиссии РС(Я)» в течение трех дней, с 26 по 28 марта, проводила экзитпол на выходе из 45 городских УИК-ов. В опросе приняли участие 17 402 избирателя. Доля отказавшихся ответить на вопрос «За кого вы отдали свой голос?» составила 34%.

Согласно этим данным, победу на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск» одерживает Евгений Григорьев, выдвинутый «Единой Россией». Согласно результатам экзитпола, за него проголосовали 51% избирателей.

На втором месте – представитель партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» Виталий Обедин. По данным опросов, его поддерживают 34% избирателей.

Далее следует Савва Михайлов (КПРФ) – 11,7%.

Иван Комаров (Гражданская платформа), Айал Прокопьев (Родина) и Евгений Рябченко (ЛДПР) набрали около 1,5% голосов опрошенных избирателей.

Несколько минут назад в Якутске закрылись избирательные участки. Начался подсчет голосов. SakhaLife будет оперативно освещать ход подсчета итогов голосования. Оставайтесь с нами! Узнайте первыми, кто стал мэром города Якутска.