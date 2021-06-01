Айсен Николаев поздравляет победителей праймериза в Якутии

Дорогие якутяне!

Закончилось предварительное рейтинговое голосование «Единой России» — единственной партии в стране, которая проводит данную процедуру открыто и прозрачно. Новые лица, новые имена в списках участников – это ставка на обновление рядов партии и один из приоритетов кадровой политики, которую поддерживает президент нашей страны Владимир Путин.

Подведены первые итоги. Мы увидели, что процедура ПГ стала масштабнее, чем пять лет назад. По предварительным данным, в ней приняли участие около 11,7 миллионов избирателей, из них более 6 миллионов – в режиме онлайн. Это означает, что доверие россиян к процедуре рейтингового электронного предварительного голосования крепнет.

В сентябре нам предстоят выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Жители республики выбрали кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах и говорить от имени республики на федеральном уровне.

В нашей республике в предварительном голосовании приняло участие 62 079 выборщиков, в том числе 27 763 – в электронном формате. По партийным спискам лидерами по количеству набранных голосов стали действующий депутат Государственной Думы Галина Иннокентьевна Данчикова, Иван Петрович Луцкан и Елена Христофоровна Голомарева. По одномандатному округу – Петр Петрович Черкашин, Сусанна Даниловна Рожина, Василий Анатольевич Попов.

Каждый участник предварительного голосования – человек неравнодушный, которому небезразлично будущее Якутии, решивший личным участием повлиять на решения партии. Это достойно уважения.

Я поздравляю победителей и выражаю искреннюю признательность всем участникам!

Секретарь якутского РО ВПП «Единая Россия»

Айсен Сергеевич Николаев