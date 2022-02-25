Айсен Николаев: Полностью поддерживаем!

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ пишет в своем телеграм-канале.

— Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин в своем выступлении очень четко поставил акцент на то, что мы защищаем интересы страны, жизнь и здоровье россиян, выступаем за денацификацию Украины. Мы не можем примириться с тем, что наш братский народ сегодня попал в руки неонацистов. Конечно, наша Россия как великое государство должна превентивно реагировать на все угрозы. Мы полностью поддерживаем решение Владимира Владимировича. Уверен, что все поставленные им задачи будут выполнены. Якутия выразила готовность поддержать жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Сегодня мы с Республикой Крым подписали двухсторонний меморандум. Я очень рад, что это событие, несмотря на все сложности, состоялось. Это очень важный документ, который будет развивать наше сотрудничество. Благодаря меморандуму Якутия безвозмездно получает объекты недвижимости санаторно- курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой — городе Алупка. Это уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время сможет принимать якутян, в первую очередь, наших детей. Всем известно, что южный берег Крыма — это одно из уникальных мест в мире, известный своим целебным климатом.

Появление такого объекта — это большое достижение для наших республик. Хочу выразить огромную благодарность Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову за содействие и сотрудничество. Без сомнения, этот меморандум послужит продолжением наших уже существующих дружеских отношений!